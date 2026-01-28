На что Италия выделила средства?

Речь идет об усилении украинского киберпространства, о чем сообщили в Минцифре.

Те 100 тысяч евро, что останутся, направят на поддержку Проектного офиса Таллиннского механизма.

Благодаря подобному сотрудничеству реализуют два киберпроекта:

Обновление инфраструктуры. Тернопольская область получит современное сетевое и серверное оборудование. Развитие защищенной сети. Построят сеть с использованием автоматизированных средств безопасности, в частности с системами EDR, а персонал научат мгновенно реагировать на сложные угрозы.

Часть взноса Италии пойдет на работу Проектного офиса Таллиннского механизма. Это поможет привлекать еще больше международных инициатив для защиты украинской цифровой экосистемы,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Также профинансируют ежегодный обзор национальной системы кибербезопасности от Национального координационного центра при СНБО Украины, чтобы видеть риски и профессионально их устранять.

Напомним, что укрепление цифровой безопасности Украины профинансировали Нидерланды осенью 2025 года. Об этом говорится в публикации министра иностранных дел Нидерландов Дэвида ван Вила в сети Х.

Тогда Министерство иностранных дел Нидерландов объявило о выделении 10 миллионов евро на участие в британской киберпрограмме для Украины.

Российские кибератаки против Украины – это не единичные инциденты. Эта гибридная кампания ведения войны представляет угрозу европейской безопасности,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Отмечается, что благодаря этому взносу Нидерланды поддерживают важную работу Таллиннского механизма - ведущей международной коалиции по киберподдержке Украины.

Что еще известно о помощи от Италии?

На заседании "энергетического Рамштейна" в формате G7+ партнеры Украины подтвердили готовность продолжать поддержку Киева новыми пакетами гуманитарной помощи. В частности Рим предоставит 10 миллионов евро. И дополнительно 50 миллионов евро заложено в бюджете на 2026 год.

Также Италия направила 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 мегаватт. Второй этап поддержки рассчитан на следующие полгода, и в течение этого времени Украина получит еще более 300 бойлеров общей мощностью 806 мегаватт.