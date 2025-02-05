Калінінград може залишитися без світла: чи готуватиметься Росія до помсти

Незабаром країни Балтії остаточно від'єднаються від російської енергетичної мережі для того, щоб синхронізуватися з мережею Євросоюзу. Таким чином, російський ексклав, місто Калінінград, може залишитися без електроенергії, адже муситиме самостійно забезпечувати себе світлом.

Чому Калінінградська область Росії залишиться без світла

Естонська енергетична компанія Elering, передає 24 Канал, ще у листопаді заявила, що на початку лютого 2025 відбудеться відключення від російської мережі. Зараз Польща та Литва навіть підвищили безпекові заходи у випадку помсти з боку Кремля.

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Річ у тім, що за інформацією Euractiv, Калінінградська область потребує безперебійного постачання електроенергії зокрема й тому, що на її території розміщені ядерні ракети "Іскандер" та значна частина Балтійського флоту Росії.

Зверніть увагу! Є побоювання, що Росія намагатиметься завадити від'єднанню балтійських країн від мережі. Йдеться як про кібератаки, так і про дезінформаційні кампанії щодо зростання рахунків за електроенергію. Навіть допускається збройна агресія з боку Росії.

Чи зможе Калінінград самостійно забезпечувати себе світлом

Як повідомляє литовський мережевий оператор Litgrid для Euraсtiv, після синхронізації Балтійської енергосистеми з континентальною Європою Калінінградська область працюватиме в острівному режимі і стане "енергетичним островом"

Однак додається, що у Калінінграді вже готуються до відключення. Там перевіряють здатність самостійно підтримувати стабільну роботу енергомережі.