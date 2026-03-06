Дізнатись, чи зросте зарплата в один клік: як користуватись калькулятором індексації

Онлайн-калькулятор індексації – це швидкий і зручний сервіс, де треба ввести мінімум даних і отримати відповідь щодо підвищення виплат. Однак, як виявилося, не всі мають право на такий перерахунок.

Що таке калькулятор індексації та для чого він потрібен?

Про те, як розрахувати індексацію виплат, йдеться на ресурсі Мінфін.

Калькулятор індексації – це автоматизовний онлайн-сервіс для розрахунку підвищення виплат (зарплати, пенсії). Основна мета індексації – захистити доходи людей від інфляції.

Зауважте! Підвищення потрібне, щоб компенсувати інфляцію (збільшення цін на товари та послуги).

Так, щомісяця Держстат України публікує оновлений індекс споживчих цін, або індекс інфляції – на цьому показникові ґрунтується розрахунок індексації.

В онлайн-калькуляторі потрібно:

обрати базовий місяць – місяць останнього підвищення зарплати;

вказати суму щомісячної виплати.

Інші показники враховуються автоматично:

поріг індексації;

індекс інфляції;

коефіцієнт індексації.

Зверніть увагу! Система самостійно розраховує коефіцієнт індексації на основі індексів інфляції.

Як результат калькулятор покаже суму, на яку зросте зарплата. Водночас у зведенні буде зазначений місяць, з якого почнуть нараховувати більше грошей. Якщо ж у вашій ситуації підвищення поки не передбачається – калькулятор напише про це.

Хто має право на індексацію зарплати?

Важливо знати, що право на перерахунок зарплати є тоді, коли індекс споживчих цін перевищує поріг індексації. Зокрема про це пише Дебет-Кредит.

Важливо! Поріг індексації від 2016 року – 103%. Іншими словами: якщо ціни зростають на 3% або більше – держава має провести індексацію.

Водночас індексація стосується тільки зарплат у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Частина зарплати, яка вище від такого мінімуму – індексуватись не буде.

Що відомо про індексацію пенсій у 2026 році?