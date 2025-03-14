"Хто сміється збоку, так це Китай": Каллас заявила, хто виграє від митних війн між США та ЄС
- Кая Каллас заявила, що від торговельної війни між ЄС та США виграє Китай, однак попри все, Європа готова захищати свої інтереси.
- Торговельна напруга зросла через нові погрози Дональда Трампа ввести високі мита на європейські алкогольні напої.
Попри те, що Кая Каллас вважає, що вигоду з торговельної війни між Європою та США отримає лише Китай, вона запевняє, що країни ЄС готові діяти й захищати свої інтереси у випадку нових тарифів з боку США.
Кому на руку торгівельна війна США та Європи
Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас на зустрічі G7 у Канаді повідомила, що Європа готова діяти у відповідь на митну війну, водночас вона закликала і до стриманості, адже торгівельні війни традиційно спричиняють пік інфляції, що впливає на споживачів, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Хто сміється збоку або дивиться збоку, так це Китай. Він дійсно виграє від того, що США ведуть торгівельну війну з Європою,
– сказала Каллас
Відомо, що прессекретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що у торгівельній та технологічній війнах не буде переможців.
Ми не будемо коментувати, як США і Європа ладнають один з одним, але ми проти того, щоб робити Китай проблемою,
– зазначила Мао Нін.
Нагадуємо! Дональд Трамп пригрозив ввести 200% тарифи на вино, шампанське та інші алкогольні напої з країн Європи. Це заходи у відповідь на план Європи обкласти податками експорт американського віскі, що, своєю чергою, є відповіддю на вже запроваджені Трампом тарифи на сталь та алюміній.