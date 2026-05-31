Кешбек на пальне завершився: які результати програми та скільки українців скористалися

Програма нацкешбеку на пальне дозволила водіям скоротити витрати внаслідок підвищених цін на пальне. 31 травня програму завершили, а про висновки з ініціативи розповіла прем'єр-міністерка.

Кешбек на пальне – результати

Про те, скільки українців скористалися програмою, йдеться у повідомленні Юлії Свириденко.

Прем'єр-міністерка зазначила, що 2,3 мільйона українців скористалися кешбеком на пальне. Свириденко пояснила, що нацкешбек на пальне став інструментом підтримку людей під час найбільшої світової нафтової кризи за останні 50 років.

Програма діяла з 20 березня до 31 травня. Завдяки ініціативі українці економили від 5% до 15% на вартості пального, залежно від виду.

Міністерка акцентувала, що більшість користувачів програми (91%) – це власники автомобілів економкласу з невеликим об'ємом двигуна.

Накопичені кошти кешбеку можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку Сил оборони,

– пояснила Свириденко.

Зокрема відомо, що за час дії паливного проєкту було відкрито до 500 тисяч нових карток нацкешбеку. Тобто програма сприяла й тому, щоб додатково розвивати державні цифрові сервіси.

Програми підтримки українців

Програма національного кешбеку стала не тільки підтримкою для українських виробників. Серед українців є попит на проєкт, зокрема хороші результати. Як зазначав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів, враховуючи ефективність та попит, програму потрібно продовжувати.

Згодом уряд ухвалив відповідне рішення. Національний кешбек діятиме в Україні на час воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Раніше міністр економіки Олексій Соболев розповів, що уряд працює над тим, щоб оптимізувати державну допомогу. Зокрема посадовець наголосив, що деякі програми можуть відмінити. Це пов'язано з тим, що в проєктах не буде потреби. Або ж скасувати виплату можуть через складні механізми доступу до коштів.