Нове призначення у Росії: киянин Дмитрієв стане спецпредставником Путіна
- Путін призначив Кіріла Дмитрієва спецпредставником з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами.
- Дмитрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій, відомий як "ключовий російський перемовник зі США".
Путін призначив Кіріла Дмитрієва своїм спецпредставником з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами. Дмитрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій, брав участь у переговорах для відновлення економічних зв’язків між Росією та США.
Чим буде займатися спецпредставник Путіна
Як зауважили у Російському фонді прямих інвестицій, Дмитрієв залишиться головою організації та продовжить розвивати економічне співробітництво з країнами Глобального півдня та Заходу, зокрема США. Указ Путіна був опублікований 23 лютого, передає 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.
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До цього, Кіріл Дмитрієв приєднався до російської делегації, що поїхала до Ер-Ріяда для переговорів зі США 19 лютого. Там він заявив, що США та Росія повинні реалізовувати спільні проєкти, зокрема в Арктиці та інших регіонах.
Що відомо про Кіріла Дмитрієва
- Кіріла Дмитрієва називають "ключовим російським перемовником зі США". Раніше Дмитрієв був інвестиційним банкіром у Goldman Sachs та є випускником Гарвардської школи бізнесу.
- Дмитрієв також фігурував у доповіді американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував втручання Росії у президентські вибори США 2016 року. Мюллер встановив, що перед інавгурацією Дональда Трампа у 2017 році Дмитрієв зустрівся на Сейшельських островах з Еріком Прінсом – спонсором Трампа та засновником ПВК Blackwater.
- Влив Дмитрієва в Росії зріс після його одруження з Наталією Поповою, близькою подругою молодшої дочки Путіна, Катерини Тихонової.