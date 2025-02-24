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24 лютого, 11:30
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Нове призначення у Росії: киянин Дмитрієв стане спецпредставником Путіна

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Путін призначив Кіріла Дмитрієва спецпредставником з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами.
  • Дмитрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій, відомий як "ключовий російський перемовник зі США".

Путін призначив Кіріла Дмитрієва своїм спецпредставником з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами. Дмитрієв, голова Російського фонду прямих інвестицій, брав участь у переговорах для відновлення економічних зв’язків між Росією та США.

Чим буде займатися спецпредставник Путіна

Як зауважили у Російському фонді прямих інвестицій, Дмитрієв залишиться головою організації та продовжить розвивати економічне співробітництво з країнами Глобального півдня та Заходу, зокрема США. Указ Путіна був опублікований 23 лютого, передає 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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До цього,  Кіріл Дмитрієв приєднався до російської делегації, що поїхала до Ер-Ріяда для переговорів зі США 19 лютого. Там він заявив, що США та Росія повинні реалізовувати спільні проєкти, зокрема в Арктиці та інших регіонах.

Що відомо про Кіріла Дмитрієва

  • Кіріла Дмитрієва називають "ключовим російським перемовником зі США". Раніше Дмитрієв був інвестиційним банкіром у Goldman Sachs та є випускником Гарвардської школи бізнесу.
  • Дмитрієв також фігурував у доповіді американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував втручання Росії у президентські вибори США 2016 року. Мюллер встановив, що перед інавгурацією Дональда Трампа у 2017 році Дмитрієв зустрівся на Сейшельських островах з Еріком Прінсом – спонсором Трампа та засновником ПВК Blackwater.
  • Влив Дмитрієва в Росії зріс після його одруження з Наталією Поповою, близькою подругою молодшої дочки Путіна, Катерини Тихонової.