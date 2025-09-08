Китай готується знову відкрити внутрішній ринок облігацій для великих російських енергетичних компаній. Цей крок відображає поглиблення дипломатичних і економічних зв'язків між Пекіном і Москвою.

Як російські компанії виходять на китайський ринок?

За словами двох співрозмовників, знайомих із ситуацією, високопоставлені китайські фінансові регулятори повідомили топменеджерам російських енергетичних корпорацій, що готові підтримати їхні плани щодо розміщення юанських "панда-облігацій", пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Як зазначається, це стане першим випадком залучення російського корпоративного капіталу на материковому ринку Китаю з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Крім того, це буде першим продажем російського боргу на публічному внутрішньому ринку КНР з 2017 року.

Цікаво! У 2017 році "Русал" розмістив панда-облігації та залучив в цілому 1,5 мільярда юанів (близько 210 мільйонів доларів США).

Нещодавно президент Росії Володимир Путін провів переговори в Пекіні з головою КНР Сі Цзіньпіном, заявивши, що стратегічні відносини двох країн перебувають на "безпрецедентно високому рівні".

За підсумками зустрічі Москва оголосила про угоду з Пекіном щодо будівництва давно обговорюваного газопроводу "Сила Сибіру-2" – проєкт "Газпром"», який, на думку експертів, здатний змінити світові енергетичні потоки.

Що таке панда облігації? Панда-облігації або Panda Bonds – це боргові цінні папери, випущені іноземними емітентами (не з Китаю) в китайських юанях на внутрішньому фінансовому ринку КНР. Вони надають іноземним компаніям доступ до китайського ринку капіталу. Згідно з міжнародною практикою іноземна фінансова установа завжди обирає талісман країни як назву для локальних облігацій у національній валюті. Тому Міністерство фінансів Китаю назвало облігації "панда облігації".

Санкції США і ЄС з 2022 року закрили для російських позичальників доступ до світових фінансових ринків, а китайські банки уникали угод з державними російськими компаніями, побоюючись вторинних обмежень.

Однак поглиблення партнерства між Пекіном і Москвою поступово знижує цю обережність, а юань стає все більш значущою валютою для російської економіки, яка відчуває тиск санкцій.

Важливо! З 2022 року російські компанії почали випускати юаневі облігації на внутрішньому ринку, проте основними емітентами залишилися лише кілька гравців, включаючи "Русал" і "Газпром".

Як зазначається, відновлення випуску панда-облігацій, ймовірно, буде обмежено двома-трьома компаніями. Серед них – "Росатом" і його дочірні структури, що не підпадають під масштабні санкції західних країн.

Чому російським компаніям буде складно залучити фінансування?

Як зназначають юристи, для успішного розміщення боргових паперів російським компаніям необхідно подолати побоювання китайських банків, які є основними покупцями та брокерами панда-облігацій.

Брокери все одно стикатимуться з ризиком вторинних санкцій з боку Управління з контролю за іноземними активами США. Банкам буде складно приховати свою участь в угодах на публічному ринку,

– пояснив партнер юридичної фірми Beijing Jincheng Tongda & Neal Аллен Вонг.

Одним із можливих рішень називали випуск облігацій через російські компанії, які ще не потрапили під санкції, але і в цьому випадку зберігається ризик, що такі компанії можуть бути обмежені вже після розміщення боргу.

Ідея приваблива. Але для її реалізації потрібні додаткові опрацювання та схвалення на найвищому рівні,

– зазначив Вонг.

У липні в посольстві Росії в Пекіні відбулася зустріч понад 40 російських бізнесменів і китайських фінансових експертів, де обговорювалися шляхи підвищення кредитоспроможності російських компаній для залучення капіталу в Китаї.

Важливо! У п'ятницю, 5 вересня, "Газпром" отримав від китайського рейтингового агентства CSCI Pengyuan (Шеньчжень) найвищий рейтинг AAA зі стабільним прогнозом. Високий рейтинг – обов'язкова умова для допуску іноземних компаній на внутрішній ринок облігацій. Оцінка базується на стратегічній ролі "Газпрому" в російській енергетиці та його стійкому фінансовому становищі.

Все більше великих російських енергетичних компаній отримують рейтинги в Китаї. Серед них:

"Атоменергопром" – дочірня структура "Росатома";

"Новатек" – у серпні поставив до Китаю партію СПГ з арктичного заводу, що потрапив під санкції;

"Зарубіжнефть" – реалізує проєкти за межами Росії.

Що варто знати про економічні зв'язки Росії та Китаю?