Задля початку перемовин про тарифи: Китай може піти на поступки для США

У Китаї можуть зробити крок назустріч адміністрації Трампа. Мова йде щодо питання контрабанди фентанілу.

Китай може піти на поступки США

Пекін думає зробити перший крок для налагодження переговорів про тарифи, передає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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За словами співрозмовників газети, керівник служби безпеки президента Китаю Сі Цзіньпіна Ван Сяохон дізнавався, що саме адміністрація американського лідера хоче від Пекіну у питанні протидії контрабанді фентанілу.

У чому полягає проблеми з фентанілом?

Китайські компанії виробляють багато хімікатів, відомих як "прекурсори". Вони надходять до злочинних угруповань у Мексиці та інших країнах. Це робиться для виробництва фентанілу і його контрабанди до США.

Тому наразі у Китаї обговорюють можливість візиту Вана Сяохона до США для зустрічей з високопосадовцями адміністрації Дональда Трампа. Також розглядається варіант переговорів з американською стороною у третій країні.

Зверніть увагу! Пекін налаштований на певне пом'якшення позиції Трампа щодо торгової війни з Китаєм.