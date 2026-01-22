Ще тисячі багатоповерхівок Києва досі без опалення: вночі тепло повернули в понад 200 будинків
- Станом на 22 січня у Києві без теплопостачання залишаються менше ніж 3 000 багатоповерхівок.
- Київ живе за екстреними відключеннями електроенергії, а комунальники та енергетики працюють цілодобово для відновлення тепла та світла.
У Києві ситуація зі світлом та теплом залишається складною. Досі тисячі будинків виживають без опалення.
Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко вранці 22 січня.
Яка ситуація у Києві?
Станом на ранок 22 січня без теплопостачання у Києві залишається трохи менше ніж 3 000 багатоповерхівок.
За минулу ніч тепло вдалося повернути до 227 будинків.
Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9 й 20 січня,
– зазначив Кличко.
Окрім тепла, складно у столиці й зі світлом. Наразі місто живе за екстреними відключеннями електроенергії.
Щоб повернути в оселі киян тепло та світло, комунальники й енергетики працюють цілодобово.
Останні новини Києва
Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Київ планує перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключень світла. Вийти на цей режим планують уже найближчими днями.
Загалом за січень через атаки на енергетичну інфраструктуру з Києва виїхали 600 тисяч людей. Кличко зазначив, що Росія веде столицю України до гуманітарної катастрофи.
Аби ліквідовувати наслідки російського терору, інші області надіслали допомогу Києву. Зокрема, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів 24 Каналу, що з початку тижня деякі працівники Львівводоканалу, Львівтеплоенерго, Львівсвітла та аварійної служби допомагають київським комунальникам.