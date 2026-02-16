Частина Києва залишилася без опалення: де подати тепло наразі неможливо

Станом на ранок понеділка, 16 лютого, деякі кияни залишаються без опалення – наразі це кілька сотень будинків. У ще понад тисячі багатоповерхівках відновити подачу тепла взагалі неможливо.

Де в Києві наразі немає опалення?

Окрім того, відомо про локальні аварії. Деталі в етері телемарафону розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.

У столиці наразі без теплоносія залишаються 400 будинків.

Однак найскладніша ситуація після обстрілів склалася в Дніпровському та Дарницькому районах Києва. Там через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури опалення поки неможливо відновити в 1 100 багатоповерхівках.

Завдяки роботі енергоштабу туди вдалося подати світло на триваліший час. Відключення тривають лише в години пік – зранку та ввечері. Решту часу будинки мають електроенергію, тож люди можуть зігрітися альтернативними способами,

– зауважили в КМВА.

Також у близько 200 – 300 будинках сталися локальні аварії. На місцях працюють комунальні та ремонтні бригади.

Нагадаємо! Після ворожої атаки на інфраструктуру 12 лютого без опалення у столиці залишилися 2 600 будинків, повідомляв Віталій Кличко.

