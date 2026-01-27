Виживання при -20 градусах: як Росія "заморожує" киян у власних квартирах

Постійні атаки Росії на українську інфраструктуру змушують людей одягати декілька шарів одягу та вмикати газові плити, аби просто вижити. Цієї зими температура опускається до 20 градусів морозу.

Як кияни переживають зиму?

Один із багатоквартирних будинків у Києві відвідали журналісти Sky News. Вони дізналися, як жителі справляються з умовами, які влада оголосила надзвичайним станом в енергетичному секторі.

Життя в Україні й без того було досить важким – через загрозу ракет і дронів, які вражали навіть житлові райони. Але 9 січня після удару по сусідній будівлі в цьому 17-поверховому будинку вимкнули опалення.

Окрім того, жителі зосталися й без електропостачання, хоча зараз його починають відновлювати. Це також вплинуло на водопостачання, у деяких із 380 квартир досі не працюють змішувачі.

70-річна Тетяна навчилася контролювати дихання, щоб зменшити навантаження на серце, повільно підіймаючись на дев'ятий поверх будинку. Через відсутність світла ліфти переважно не працюють.

Оскільки останні два тижні жінка провела й без опалення, вона вмикала газову духовку на своїй кухні, аби трохи зігрітися.

Це небезпечно, але що можна зробити? Замерзнути на смерть?

– питає Тетяна.

Згодом на сходах журналісти зустріли вагітну 29-річну Дарину з дворічним сином Мішею. З ліхтариком на телефоні вони підіймалися на шістнадцятий поверх до своєї квартири. Після ракетного удару температура всередині становила всього 3 градуси тепла.

Ти заходиш, і з твого рота постійно виходить пара. З маленькою дитиною це просто неможливо,

– розповідає жінка.

З дитиною вона тимчасово переїхала до родичів, однак кожні кілька днів повертається, аби перевірити своє помешкання та квартиру сусідів. Минулого дня Дарина пробула тут лише 2 – 3 години, але замерзла до болю в горлі.

Як жителі допомагають одне одному?

Наймолодші та найстарші мешканці постраждали найбільше. У телефонах люди обмінюються повідомленнями, щоб дізнатися, хто потребує допомоги, а хто може її надати.

Спроможні приносять їжу, воду та ліки для менш мобільних жителів, особливо тих, хто мешкає на верхніх поверхах і не може спуститися по обмерзлих сходах.

Серед добровольців – 23-річна Єва, яка залишається у своїй квартирі разом із хлопцем і собакою. Дівчина показала журналістам на 7-му поверсі місце, де прорвало трубу, а вода замерзла, утворивши на підлозі небезпечну крижану поверхню.

Ми намагаємося бути сильними, намагаємося посміхатися. Найкращі ліки для нас – це жарти... Ми завжди жартуємо один з одним. Це підіймає нам настрій, додає сил і допомагає рухатися далі,

– каже вона.

За словами Єви, удома через холод вона натягує поверх ще дві пари шкарпеток. Тут діє "обов'язкове правило" – штани заправляють у шкарпетки, а також носять теплі светри.

34-річний Всеволод тимчасово виїхав із будинку разом із дружиною та маленькою дитиною. Однак чоловік повертається, щоб допомогти з ремонтом. З іншими сусідами він використовував паяльні лампи для розморожування труб.

Аварійна бригада намагалася це зробити. Вони прогріли труби на другому поверсі, перейшли на третій, і поки вони там прогрівали, усе нижче знову замерзло,

– пояснив Всеволод.

Тож люди намагаються згуртувати зусилля та працювати одночасно, однак опалення все ще немає. За словами мешканців, дні для них просто зливаються один з одним: "Більше немає понеділка, вівторка чи середи. Це просто один безперервний день виживання".

