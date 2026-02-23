Укр Рус
23 лютого, 12:48
2

Коли Київ повернеться до звичних графіків відключення світла: у КМВА дали прогноз

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Після атак у Києві діє індивідуальний графік включень електроенергії – замість звичних стабілізаційних відключень.
  • Наразі терміни повернення до планових відключень світла залишаються невизначеними, повідомили в КМВА.

Після численних російських атак у столиці діє індивідуальний графік включень електроенергії. Рішення щодо повернення міста до звичних графіків ухвалили на засіданні штабу ліквідації надзвичайних ситуацій в енергетиці.

Коли Київ повернеться до планових відключень?

Він працює під головуванням першого віцепрем'єр-міністра Дениса Шмигаля майже щодня. Деталі в етері телемарафону розповіла речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.

За словами речниці, енергетики виконали масштабну роботу для того, щоб в умовах невизначеності забезпечити містянам індивідуальний графік включень.

Наразі це тимчасове рішення, яке використовують замість графіків стабілізаційних відключень,
– уточнила вона.

Однак спрогнозувати терміни відновлення повноцінної генерації електроенергії та повернення до планових відключень поки неможливо. Ба більше, ворог продовжує масовано атакувати об'єкти критичної інфраструктури Києва та області.

У столиці продовжують нарощувати потужності альтернативної генерації, а також впроваджують заходи для підвищення стійкості енергосистеми.

Нагадаємо, раніше мер Віталій Кличко повідомляв, що понад 1 100 будинків у Дніпровському й Дарницькому районах досі залишаються без опалення. Наразі подати туди теплоносій неможливо через критичні пошкодження ТЕЦ.

Що відомо про енергетичний терор?

  • До слова, 22 лютого Володимир Зеленський повідомив, що тепер мішенями для росіян стають не лише об'єкти енергетики, але інфраструктура водопостачання в містах. Уранці неділі знеструмлення зафіксували в 6 областях, зокрема й на Київщині.

  • Водночас Угорщина й Словаччина продовжують шантажувати Україну енергопостачанням. Країни вимагають негайного відновлення транзиту нафти через "Дружбу".