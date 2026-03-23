Київ завершує опалювальний сезон: з якого числа будинки відключать від тепла

Вже цього тижня в Києві почнуть відключати опалення, адже добова температура повітря збільшилася.

З якого числа в Києві не буде опалення?

Про те, коли в столичних будинках вимкнуть тепло, йдеться в повідомленні КМДА.

Дивіться також Країна Африки може постачати газ до України: Зеленський оголосив подробиці

За рішенням міської влади з 24 березня у Києві завершується опалювальний сезон. Рішення ухвалили з урахуванням погодних умов, адже синоптики прогнозують потепління.

Завершення опалення дасть змогу жителям уникнути зайвих нарахувань за послугу в період підвищення температури повітря,

– зазначили в повідомленні.

Що стосується закладів соціальної сфери – їх відключатимуть від тепла за індивідуальними заявками керівників закладів. Йдеться про лікарні, пологові будинки, школи й дитячі садочки.