Пенсії до 200 тисяч гривень: коли скасують "кланові" виплати для прокурорів та суддів

Понад рік Верховна Рада не може остаточно ухвалити законопроєкт про скасування "кланових" спецпенсій. Виплати в 170 – 245 тисяч планують відмінити вже цієї весни, попри лобіювання від окремих депутатів.

Чи скасують в Україні "кланові" пенсії?

Про те, чому нардепи досі не ухвалили законопроєкт про скасування спецпенсій, в інтерв'ю для Новини.LIVE розповів Данило Гетманцев.

Голова фінансового комітету Верховної Ради повідомив, що українські депутати відтягують остаточне ухвалення законопроєкту. Йдеться про термін в 1 рік.

Хоча нардепи підтримали ініціативу в першому читанні, до другого – остаточного поки не дійшли.

Зверніть увагу! "Кланові" спецпенсії – це високі пенсії в межах 50 – 100 тисяч гривень, інколи навіть більші. Їх отримують переважно судді та прокурори на основі окремих законів. Рівень таких виплат в десятки разів перевищує середню пенсію в Україні.

На думку політика, ситуація пов'язана з тим, що в кожній фракції є депутати, які лобіюють відтермінування закону. Водночас він додає, що це "зайшло за червоні лінії". Адже ухвалення законопроєкту не має чекати аж рік. Можна було відкласти рішення на місяць, але не на такий тривалий період.

Зокрема Гетманцев додав, що ухвалити законопроєкт можуть вже цього травня.

Я думаю, що в травні вже приймемо. Якщо цього не буде, поставлю на голосування в залі питання про винесення цього законопроєкту поза рішенням погоджувальної фракції,

– зазначив політик.

Раніше Данило Гетманцев пояснював, що "кланові" пенсії переважно отримуюють прокурори. У деяких випадках щомісячна виплата складає 170 – 245 тисяч гривень. Зокрема чиновник додав, що теперішня система дозволяє отримувати такі гроші, але також дає можливість збільшувати суми нарахувань через суди.

Що ще потрібно знати про пенсії в Україні у 2026 році?

За повідомленням Пенсійного фонду у 2026 році середній розмір пенсії складає 6 544,62 гривні.

Зауважте! Попередній показник у 2025 році становив 6 436,79 гривні. Тобто цьогоріч пенсію збільшили на 107,83 гривні.

У працюючих пенсіонерів 2026 року виплати теж зросли – до 7 160,10 гривні (+90 гривень).

Водночас пенсії збільшили після березневої індексації.

Індексація пенсій в Україні – це обов'язковий механізм, який дозволяє захищати пенсії від знецінення через інфляцію. Це рішення ґрунтується на чіткій формулі та забезпечує прозорий перерахунок виплат для мільйонів громадян,

– пояснював Денис Улютін, міністр соцполітики.

Так, мінімальний рівень підвищення склав 100 гривень, максимальний – 2 595 гривень. У середньому ж після перерахунку пенсії українців зросли на 648,93 гривні. А середній розмір пенсії нині становить 7 137,26 гривні.

Порівняно з максимальним показником "кланової" пенсії у 245 тисяч гривень, березнева середня пенсія українців у 34 рази менша від пенсії прокурорів.

