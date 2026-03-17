Путін платить мільярди: чому КНДР вигідно брати участь у війні проти України

Із жовтня 2024 року Північна Корея чотири рази розгортала війська для участі в російській війні проти України, залучивши до операції понад 20 тисяч своїх солдатів. Ще напередодні завдяки супутниковим знімкам вдалося з'ясувати, що Пхеньян також постачає країні-агресорці різні види зброї.

Скільки Путін заплатив за допомогу КНДР?

Однак така допомога була вигідною для КНДР. Інституту стратегії національної безпеки (INSS) вдалося з'ясувати ціну "дружби", передає Korea JoongAng Daily.

У понеділок, 16 березня, аналітики опублікували звіт щодо економічних наслідків військової "співпраці" Володимира Путіна та Кім Чен Ина. Згідно з ним, КНДР заробила до 14,4 мільярда доларів.

Якщо Пхеньян повністю отримає оплату за розгортання своїх військ та експорт зброї, ймовірно, головний ефект санкцій, а саме скорочення надходжень у твердій валюті, буде зведений нанівець.

Деталі: за період з серпня 2023 року по грудень 2025 року КНДР заробила від 7,67 до 14,4 мільярда доларів у твердій валюті.

До слова, прямі доходи від розгортання військ, включаючи зарплату солдатів і компенсації в разі загибелі, оцінюють у 620 мільйонів доларів. Експерти прогнозують, що за умови збереження поточної ситуації Пхеньян отримуватиме 560 мільйонів доларів щорічно лише за участь своїх військовослужбовців.

Наразі підтверджена компенсація, яку КНДР отримала від Росії, становить лише близько 4 – 19,6% від очікуваного загального доходу. Проте ці оцінки охоплюють лише те, що вдалося зафіксувати через відкриті джерела й супутникові знімки.

Отже, згодом поплічники Путіна можуть отримати й додаткову "винагороду", зокрема за секретні військові технології.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів, що наразі Кремль уникає загальної мобілізації, тож натомість поповнює армію "за гроші" – найманцями, мігрантами та військовими із КНДР.

Дати грошей Кім Чен Ину і залучити готову бойову силу для Путіна краще... Він може дати більше грошей і масштабувати присутність північнокорейців,

– сказав експерт.

