Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, однак додав, що вже потрібних результатів такий варіант набору чоловіків у військо не приносить. Росії не вистачає бійців, вона не може покрити втрати на фронті повною мірою.

У січні Росія зазнала на 9 тисяч осіб більше втрат, ніж мала змогу компенсувати. Це свідчить про те, що охочих долучитись до армії навіть попри високі виплати за підписання контракту з міноборони Росії вже нема.

До відома! В певних регіонах Росії в бюджеті не вистачає коштів, аби покривати одноразові виплати контрактникам. Так звані "підйомні" становлять зараз 3 мільйона рублів. Оренбурзька область через брак грошей в місцевій казні звернулась до керівництва Нижньогородської за субсидією. Там передбачили її розміром 400 мільйонів рублів.

Як підкреслив Лакійчук, в Росії ще був варіант з засудженими, коли замість ґрат чоловікам пропонували їхати на фронт. Вони зголошувались на це, але з його слів, сьогодні це вже не працює, адже ресурс ув'язнених вичерпався. Десятки російських СІЗО та колоній закрилися через різке падіння кількості заарештованих. Ці люди їхали на фронт, де гинули.

Зараз Росія шукає способи як поповнювати своє військо. Лакійчук зауважив на тому, що країна-агресорка користується можливістю залучення іноземних армій до війни проти України, зокрема звертаючись до Кім Чен Ина, який надсилає північнокорейських військовослужбовців. Крім того, вербує мігрантів, які приїжджають в Росію на заробітки з Центральної Азії.

"А є вже готові армії, наприклад, у Північній Кореї. Зараз 10 тисяч північнокорейців стоїть на півночі України, це бойові та інженерні підрозділи. Дати грошей Кім Чен Ину і залучити готову бойову силу для Путіна краще, ніж проводити загальну мобілізацію. Він може дати більше грошей і масштабувати присутність північнокорейців", – озвучив Лакійчук.

На думку керівника безпекових програм Центру глобалістики, є ще один спосіб поповнення армії, до якого може вдатися очільник Кремля. Наприклад, звернутися до країни-сусідки – Білорусі. Адже в її самопроголошеного президента Лукашенка теж є своя армія.

Лукашенко її віддавати не хоче, але ж його можна посунути й додати невеличке військо до складу своїх збройних сил. Путін буде визначатись, що йому буде зручніше, на які ризики він готовий буде піти,

– підсумував Лакійчук.

Зауважте! Генерал армії США у відставці Девід Петреус переконаний, що Росія має межу і в певну мить російські матері можуть виступити проти відправлення своїх синів на фронт, бачучи, які великі втрати несе їх армія. Він також вважає, що зараз завершувати війну Путін не хоче, бо не досяг оголошених російському народу цілей. Тому якщо підпише мирну угоду, певний відсоток росіян може розцінити це як зраду.

