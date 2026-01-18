Пенсія без платіжок за світло та газ: кому держава дозволила не платити за комуналку

В окремих випадках українські пенсіонери мають законне право повністю не оплачувати житлово-комунальні послуги за умови дотримання визначених законодавством вимог. Однак, така пільга доступна не усім.

Хто може безкоштовно користуватись комунальними послугами?

Питання оплати комунальних послуг для пенсіонерів і надалі залишається чутливим, особливо в умовах зростання загальних витрат домогосподарств. Водночас нині окремі категорії людей пенсійного віку можуть взагалі не сплачувати за житлово-комунальні послуги, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Цікаво Втрата пільг та виплат: за що можуть позбавити статусу УБД

Повне звільнення від оплати комуналки стосується пенсіонерів, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості на соціально важливих посадах та після завершення трудової діяльності продовжують там проживати.

Зокрема, йдеться про:

колишніх педагогів, медичних та фармацевтичних працівників;

спеціалістів із захисту рослин, працівників музеїв, бібліотек;

а також державних і комунальних закладів культури та освітніх установ у сфері культури.

Важливо! Обов’язковими умовами є щонайменше три роки стажу на відповідній посаді та робота на ній на момент виходу на пенсію.

Як пенсіонеру оформити безкоштовну комуналку?

Для оформлення пільги пенсіонер має перебувати в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, та звернутися до Пенсійного фонду із заявою про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого палива чи скрапленого газу.

Додатково необхідно надати документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості, нагадує "Судово-юридична газета". На підставі цих даних Пенсійний фонд ухвалює рішення про призначення пільги.

Хто ще має пільги на комунальні послуги?