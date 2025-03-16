Правильне місце та час: де валюту вигідно обмінювати

Обмін валют не завжди може бути вигідним, особливо коли людина подорожує за кордоном. Щоб уникнути переплат потрібно звернути увагу, де саме обмінювати валюту, адже вокзали одні із таких місць, де робити цього не варто. Крім того, обмінювати валюту краще у відведений час.

Які є поради щодо обміну валюти

Першою із порад щодо обміну валюти буде обрати правильне місце для цього. Річ у тім, що у самому центрі міста, великих торгових центрах, аеропортах та вокзалах зазвичай невигідний курс. Ті, хто працює з обміном валюти у таких місцях, розраховують на те, що у людей просто не буде вибору, повідомляє 24 Канал.

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Тримайте певну суму обміняною у потрібній вам валюту під час подорожей. Ці кошти можуть знадобитися для проїзду у громадському транспорті.

Ці кошти можуть знадобитися для проїзду у громадському транспорті. Найкращий період для обміну валюти – бізнес час , коли проходять торги на міжбанку з 10:00 до 17:00 у робочі дні.

, коли проходять торги на міжбанку з 10:00 до 17:00 у робочі дні. Річ у тім, що в інші години та святкові дні обмінники та банки ставлять менш вигідний курс , щоб перестрахуватися від дефіциту тієї чи іншої валюти.

, щоб перестрахуватися від дефіциту тієї чи іншої валюти. Валюти краще купувати на початку місяця, адже в середині та кінці місяця відбуваються виплати бюджетникам.

Зверніть увагу! Перед тим, як зняти готівку в банкоматі за кордоном, дізнайтеся про комісію. Інколи знімати маленьку суму коштів у такому випадку невигідно. Також, варто порівнювати курси в різних банках та обмінниках заздалегідь.