Трамп не планує зупинятися: які нові тарифи хоче впровадити президент США

Трамп готується до впровадження нових тарифів. Вони можуть бути введені уже з 2 квітня.

Які тарифи може впровадити Трамп

Трамп готується впровадити широкі взаємні мита, а також додаткові галузеві тарифи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Вони стягують з нас, і ми стягуємо з них, а потім на додаток до цього на автомобілі зі сталі та алюмінію ми матимемо додаткові тарифи.

Слова Трампа вказують на те, що він планує впроваджувати агресивніші мита. Це відбуватиметься попри хвилювання та зміни на фондовому ринку, що відчуваються зараз.

Ми отримуємо назад частину багатства, яке дуже, дуже дурні президенти віддали, тому що вони не мали поняття, що вони роблять,

– каже Трамп.

Які тарифи готує Трамп: