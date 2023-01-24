Якщо є гроші, то купуйте долари вже, — експерт

Валюту не потрібно масово скуповувати лише тоді, коли відчуваєте, що насувається небезпека. Це суттєво збільшує попит на валюту, а отже курс росте. Краще це робити потроху.

Вгадати курс не можуть навіть найкращі експерти

У коментарі 24 Каналу Василь Матій, приватний інвестор, керуючий активами, пояснив, що валюту потрібно мати завжди, а не тільки тоді, коли "на ринку віє небезпекою".

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Тобто, не варто бігти в обмінники й одразу скуповувати долари на всі заощадження. Водночас не варто й вичікувати моменту, щоб по кращому курсу купити. В країні війна, тому навіть найкращі експерти не можуть вгадати курс.

Купляйте не масово, а потроху

Крім того, у вихідні не ведеться торгівля на валютній біржі. Через непередбачувані події, які можуть негативно вплинути на курс валют у ці дні,

За словами приватного інвестора валюту потрібно купляти завжди, коли є така можливість. Але не масово, а потроху.

Василь Матій Приватний інвестор, керуючий активами Якщо ви плануєте придбати щось подібне – не баріться, поки курс не зріс ще більше, адже існує висока ймовірність, що ціни будуть ще переглядатися.

Усі поточні витрати українці здійснюють в національній валюті, й очевидно, що здорожчання курсу валют призведе до зростання цін на імпортну продукцію. А це і пальне, і побутова техніка тощо.

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Курс станом на ранок 24 січня