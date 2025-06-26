"Накопичував" мільйони з ексдружиною – колишньому заступнику мера Дніпра повідомили про підозру

Ексзаступник мера Дніпра отримав підозру в незаконному збагаченні. Йдеться про суму у розмірі на понад 8,9 мільйона гривень.

Колишнього заступника мера Дніпра звинувачують у незаконному збагачені

Упродовж 2020-2021 років колишня дружина (на той момент ще посадовця Дніпровської міської ради) стала власницею активів та корпоративних прав на понад 15 мільйонів гривень, передає 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

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Це значно перевищує офіційно отримані й задекларовані спільні доходи жінки й посадовця,

– уточнили у поліції.

Для того, аби приховати статки, фігурант у 2016 році розірвав шлюб. Однак пара продовжувала спільне проживання та ведення побуту з ексдружиною. Попри розлучення, чоловік і жінка неодноразово відпочивали разом закордоном.

За результатами проведеної перевірки декларацій заступника мера Дніпра, який обіймав цю посаду до 2024 року, поліцейські виявили невідповідності у фінансовій звітності,

– повідомили у НПУ.

Упродовж 2020-2021 років колишній посадовець через третіх осіб сприяв оформленню на свою ексдружину нерухомості у Дніпрі та області:

квартира;

нежитлові приміщення;

гаражі;

земельні ділянки;

корпоративні права;

автомобіль тощо.

Водночас у той час його колишня дружина стає власницею трьох житлових приміщень та трьох складів-паркінгів в Барселоні. Їхня вартість у гривневому еквіваленті склала понад 8,6 мільйона гривень.

Аби не показувати набуті статки, у щорічних деклараціях за 2022 і 2023 роки чоловік умисно не зазначив відомостей про члена сімʼї – особу, з якою спільно проживає, та не перебуває у шлюбі,

– пояснили у тексті.

У ході досудового розслідування встановлено, що за два роки жінка набула у власність майна на понад 15 мільйонів гривень. Водночас за цей період загальний офіційний дохід, отриманий посадовцем та його колишньою дружиною, склав лише 6,1 мільйона гривень.

На підставі зібраних доказів колишньому заступнику міського голови Дніпра заочно повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення на 8,9 мільйона грн, а також декларування недостовірної інформації за 2022 та 2023 рік на загальну суму майже 48 мільйонів гривень (стаття 368-5 та стаття 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України).

Зверніть увагу! Максимальне покарання за інкримінованими статтями до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.