Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар прессекретаря Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис виданню Укрінформ.

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За Головка внесли заставу

У понеділок, 23 червня, за колишнього голову Тернопільської обласної ради внесли заставу розміром 15 мільйонів гривень

Нагадаємо, у червні 2023 року Михайла Головка затримали "на гарячому" після отримання хабаря у розмірі 600 тисяч гривень. Ці кошти посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об'єктів, що потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а ще подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством обласної ради.

18 червня Вищий антикорупційний суд визнав Михайла Головка винним. Політика засудили до 9 років в'язниці з позбавленням права обіймати посади та конфіскацією майна. Водночас суд передбачив можливість внесення застави у розмірі 15 мільйонів. На це ексголова облради мав 5 днів.