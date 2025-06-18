Повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.

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Яким є рішення ВАКС щодо ексголови Тернопільської облради

ВАКС 18 червня 2025 року оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради.

Йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Крім того, до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень. Вона буде діяти до набрання вироком законної сили. На внесення коштів у нього є п'ять днів з дня постановлення вироку.

Законної сили вирок суду набере через тридцять днів із дня проголошення, за умови, що його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Зауважимо, що, 17 червня, Головко мав останнє слово в засіданні, під час якого він зазначив, що після вироку суду навряд чи повернеться в політику.

Я не знаю, чи я залишуся у політиці, чи ні, але я буду проповідувати святе Євангеліє, якщо Бог покличе мене, то я повернуся у політику. Я ніколи не жив ніякими схемами. Мене 6 разів обирали люди і я їх жодного разу не підводив. Ця справа, яка трапилася зі мною – вона очистила мене – від мене відпали ті п'явки і залишилися справжні. Я ніколи не мав ніяких злочинних намірів. Я не тримаю ні на кого зла. Тих, хто вас проклинає – моліться за нього. В житті так потрібно поступати. Переконаний, що за нами правда та за нами – Бог. Прошу ваша честь виправдати мене. Думаю, що маю усі на це підстави,

– зазначив обвинувачений.

Нагадаємо, що в червні 2023 року Головка викрили на одержанні понад 600 тисяч гривень. Ці гроші посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також за подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.