Російський "Норнікель" посипався: дивідендів знову не буде
- Компанія "Норнікель" не виплатить дивіденди своїм акціонерам у 2024 році через фінансові труднощі, викликані зміцненням рубля, торгівельними війнами та геополітичною невизначеністю.
- Через кризу "Норнікель" обмежує свою інвестиційну програму, зменшивши випуск металів та стикаючись з проблемами збуту продукції в ЄС.
Металургійна промисловість Росії стрімко втрачає прибутки. Через скруту підприємство "Норнікель" знову відмовляє своїм акціонерам у дивідендах.
Яка фінансова ситуація у "Норнікель"
На російському гірничо-металургійному гіганті "Норнікель" у 2025 році очікують погіршення фінансових результатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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За словами старшого віцепрезидента компанії Сергія Малишева, фінансові проблеми зумовлені, зокрема, зміцненням рубля та торгівельними війнами у світі.
Вкрай висока геополітична невизначеність, волатильність цільових ринків, ризики уповільнення темпів зростання світової економіки, а також жорстка грошово-кредитна політика – усе це продовжує чинити суттєво негативний вплив на фінансові показники компанії»,
– заявив він на зборах акціонерів.
Варто знати! У "Норнікель" прогнозують подальше погіршення фінансових результатів через низькі ціни на метали, зміцнення курсу рубля, інфляційні ризики та високу вартість обслуговування боргу компанії.
Які наслідки фінансової кризи для "Норнікель"
Через погані фінансові результати "Норнікель" змушений обмежувати у 2025 році свою інвестиційну програму та обирати пріоритетні проєкти. Окрім того, криза вдарила й по акціонерах компанії.
Виплата дивідендів за рахунок нарощування боргового навантаження, на нашу думку, недоцільна,
– додав Малишев.
Рада директорів компанії рекомендувала не виплачувати дивіденди акціонерам "Норнікелю" за 2024 рік. Аналогічна ситуація була й минулого року.
Що відомо про "Норнікель"
Росії"Норнікель" – найбільший в Росіх виробник кольорових металів. Компанія належить олігарху Володимиру Потаніну і знаходиться у санкційному списку західних країн.
У 2024 році "Норнікель" зменшив випуск нікелю на 6%, паладію – на 10%, міді – на 12%. У компанії винили проблеми зі збутом продукції у ЄС через відмову деяких клієнтів купувати товари, виготовлені з російських металів.