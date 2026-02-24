Гроші за моральні збитки: мільйони українців тепер можуть вимагати компенсацію

Від початку повномасштабного вторгнення Росії майже 6 мільйонів українців змушені були виїхати за кордон, тікаючи від війни. Наразі вони можуть подати заявку на виплати за заподіяну їм моральну шкоду.

Хто має право подати заявку?

Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк, передає РБК-Україна.

За її словами, мова йде саме про моральні збитки, які отримали українці, вимушені виїхати за кордон. Вони від 23 лютого 2026 року можуть подавати заявки на компенсацію до міжнародного Реєстру збитків (RD4U).

Вони гримаються за окремою категорією реєстру – A1.2.

Йдеться виключно про моральні збитки. Заяви, пов’язані з матеріальними наслідками такого переміщення, а також депортацією дітей та дорослих подаються в інших відповідних категоріях реєстру,

– наголосила Шуляк.

Важливо! За останніми підрахунками, на кінець минулого року, понад 5,8 мільйона українців стали біженцями, вимушено шукаючи притулку за кордоном, зазначила нардепка. Більшість із них зараз перебуває у Європі.

Які компенсації передбачені?

Шуляк додала, що на сьогодні у Реєстрі RD4U вже відкрили третину від усіх категорій, які хочуть створити.

Зокрема, заяви про компенсацію за нематеріальні збитки зараз можуть подавати українці, які зазнали:

вимушеного внутрішнього переміщення через війну;

сексуального насилля;

серйозних тілесних ушкоджень;

катування;

примусової праці або служби.

Також подаватися можуть люди, які пережили смерть чи зникнення безвісти рідних через воєнні, депортацію дорослих та дітей тощо.

Розмір виплат поки невідомий. Його визначатиме відповідна комісія, яка зараз знаходиться лише в процесі створення. Надаватимуть компенсації із спеціального фонду, який теж ще потрібно наповнити.

Попри це, українці активно реєструються на виплати:

до Реєстру вже подали заявки 115 тисяч людей у різних категоріях;

документи 30 тисяч заявників розглянули та внесли до RD4U.

Варто знати! Міжнародний Реєстр збитків, завданих Росією, створили у 2023 році під егідою Ради Європи. На сьогодні він вже відкрив 15 категорій заяв. Усі заяви до Реєстру можна подати через портал Дія, зазначає Мін'юст.

