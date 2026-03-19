"Компенсації" за відключення світла: чи справді українці можуть отримати гроші

Українців попередили про нову шахрайську схему. Цього разу зловмисники розсилають у месенджерах фейкові повідомлення про нібито "грошові компенсації" для громадян за тривалі відключення електроенергії.

Що відомо про нову хвилю шахрайства?

Деталі в четвер, 19 березня, повідомив Ощадбанк. Там закликали користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Аби виманити дані українців, шахраї використовують підроблені сайти, які візуально стилізовані під Ощадбанк.

Тож громадян закликають ніколи не вводити номер картки, термін її дії та CVV-код на невідомих ресурсах.

Ощадбанк не здійснює жодних виплат через сторонні посилання в соцмережах,

– нагадали там.



Фейкове повідомлення від шахраїв / Фото Ощадбанк

Важливо! Якщо ви все-таки ввели дані, негайно заблокуйте свою картку через контакт-центр Ощадбанку (0800210800) або застосунок "Мобільний Ощад".

