Укр Рус
Економіка Соцвиплати Виплати зупинять з 1 січня: що варто зробити пенсіонерам до кінця місяця
7 грудня, 13:13
3

Виплати зупинять з 1 січня: що варто зробити пенсіонерам до кінця місяця

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Пенсіонерам, які перебувають за кордоном, на окупованих територіях або виїхали з них, але проживають на підконтрольній Україні території, необхідно пройти ідентифікацію до 1 січня, щоб уникнути призупинення виплат.
  • Ідентифікацію можна здійснити через особистий візит до сервісного центру, онлайн-кабінет ПФУ, або відеоверифікацію, а ті, хто може отримувати виплати від Росії, повинні повідомляти ПФУ через сервіс "дистанційного інформування".

Пенсіонерам радять не зволікати: вже з 1 січня частина виплат може бути зупинена. Наприкінці року діють оновлені правила, і саме вони визначать, хто збереже пенсію, а хто тимчасово втратить.

Хто може залишитися без пенсії у 2026 році?

Пенсіонерам радять не тягнути до останнього: від 1 січня частині можуть призупинити виплати через не проходження обовʼязкової ідентифікації, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Цікаво Допомога від ООН в Україні: чи зможуть пенсіонери отримувати виплати у 2026 році 

Здійснення цієї дії стосується людей тих, які:

  • тимчасово перебувають за межами України;
  • проживають на територіях, окупованих Росією;
  • виїхали з ТОТ, але зараз мешкають на підконтрольній Україні території.

Для всіх цих категорій держава чітко визначила процедуру підтвердження особи, без якої пенсійні нарахування у 2026 році можуть бути призупинені.

Як підтвердити свою особу, аби не втратити виплати?

Щоб уникнути призупинення виплат, Пенсійний фонд нагадує: пройти підтвердження особи можна кількома простими шляхами. У відомстві пропонують такі варіанти:

  • Особистий візит до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або до банку, через який нараховується пенсія.
  • Онлайн-ідентифікація через особистий кабінет на порталі ПФУ за допомогою КЕП чи Дія.Підпису.
  • Відеоверифікація, або коротка відеозустріч зі спеціалістом ПФУ, за правилами електронних послуг. Під час сеансу потрібно показати документ, що посвідчує особу.

Окрема вимога стосується тих, хто потенційно може отримувати виплати від Росії: таким громадянам потрібно обов’язково повідомляти ПФУ через сервіс "дистанційного інформування", незалежно від того, отримують вони ці кошти фактично чи ні.

Кому ще треба пройти ідентифікацію?

  • Підтвердження особи повинні пройти не лише пенсіонери. Це стосується й тих громадян, які на момент початку повномасштабної війни жили у населених пунктах, де органи соцзахисту не могли виплачувати допомогу. 

  • Якщо після 24 лютого 2022 року вони не зверталися по поновлення виплат, їм також потрібно пройти ідентифікацію.

  • До цієї категорії належать особи з інвалідністю з дитинства, люди, які отримують допомогу на догляд, а також громадяни, що не мають права на пенсію, але отримують інші види соціальної підтримки.