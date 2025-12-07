Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Выплаты остановят с 1 января: что стоит сделать пенсионерам до конца месяца
7 декабря, 13:13
3

Выплаты остановят с 1 января: что стоит сделать пенсионерам до конца месяца

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Пенсионерам, которые находятся за границей или выехали с них, на оккупированных территориях или выехали из них, но проживают на подконтрольной Украине территории, необходимо пройти идентификацию до 1 января, во избежание приостановления выплат.
  • Идентификацию можно осуществить через личный визит в сервисный центр, онлайн-кабинет ПФУ, или видеоверификацию, а те, кто может получать выплаты от России, должны сообщать ПФУ через сервис "дистанционного информирования".

Пенсионерам советуют не медлить: уже с 1 января часть выплат может быть остановлена. В конце года действуют обновленные правила, и именно они определят, кто сохранит пенсию, а кто временно потеряет.

Кто может остаться без пенсии в 2026 году?

Пенсионерам советуют не тянуть до последнего: с 1 января части могут приостановить выплаты из-за не прохождения обязательной идентификации, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Интересно Помощь от ООН в Украине: смогут ли пенсионеры получать выплаты в 2026 году

Осуществление этого действия касается людей тех, которые:

  • временно находятся за пределами Украины;
  • проживают на территориях, оккупированных Россией;
  • выехали с ВОТ, но сейчас проживают на подконтрольной Украине территории.

Для всех этих категорий государство четко определило процедуру подтверждения личности, без которой пенсионные начисления в 2026 году могут быть приостановлены.

Как подтвердить свою личность, чтобы не потерять выплаты?

Чтобы избежать приостановления выплат, Пенсионный фонд напоминает: пройти подтверждение личности можно несколькими простыми путями. В ведомстве предлагают следующие варианты:

  • Личный визит в любой сервисный центр Пенсионного фонда или в банк, через который начисляется пенсия.
  • Онлайн-идентификация через личный кабинет на портале ПФУ с помощью КЭП или Дія.Підпису.
  • Видеоверификация, или короткая видеовстреча со специалистом ПФУ, по правилам электронных услуг. Во время сеанса нужно показать документ, удостоверяющий личность.

Отдельное требование касается тех, кто потенциально может получать выплаты от России: таким гражданам нужно обязательно сообщать ПФУ через сервис "дистанционного информирования", независимо от того, получают они эти средства фактически или нет.

Кому еще надо пройти идентификацию?

  • Подтверждение личности должны пройти не только пенсионеры. Это касается и тех граждан, которые на момент начала полномасштабной войны жили в населенных пунктах, где органы соцзащиты не могли выплачивать помощь.

  • Если после 24 февраля 2022 года они не обращались за возобновлением выплат, им также нужно пройти идентификацию.

  • К этой категории относятся лица с инвалидностью с детства, люди, которые получают помощь на уход, а также граждане, не имеющие права на пенсию, но получают другие виды социальной поддержки.