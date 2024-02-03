Боржникам відключатимуть світло: чи входять у цей список споживачі з прифронтових територій

Наприкінці грудня 2023 року в уряді прийняли постанову, яка скасовує заборону на відключення світла за несплату послуг, адже загальна сума боргів за світло в Україні сягнула понад 20 мільярдів гривень.

Де відключень світла через борги не буде

На початку січня регулятори вже почали повідомляти про відключення. Таким чином, в Кіровоградській обласній енергопостачальній компанії закликали не зволікати з оплатою, а речниця ТОВ "ЕНЕРА Вінниця" Тетяна Колодій повідомила громадян про термінове погашення боргів.

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Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснив , що дії уряду щодо відключення світла боржникам стимулюватимуть українців вчасно сплачувати комунальні послуги. Серед найбільших боржників є жителі Києва та Чернівецької області.

Що важливо, скасування заборони не поширюється на прифронтові території. Для окупованих територій та зони активних бойових дій мораторій продовжують.

Яка сума боргу та хто буде слідкувати за погашенням

Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики "Українського інституту майбутнього", написав на своїй сторінці, що відключення залежатиме як від суми боргу, так і від його терміну.

Якщото домогосподарство змушене терміново сплатити суму боргу.

За словами міністра енергетики Германа Галущенко, в Україні створюють спеціальну групу, яка відповідатиме за відпрацювання механізму погашення боргів. Головою робочої групи є сам міністр енергетики.

Група має оперативно напрацювати дієвий механізм збалансування фінансового стану учасників ринку електроенергії, зокрема, оператора системи передачі, виробників електроенергії з альтернативних джерел, яким встановлено "зелений" тариф, гарантованого покупця,

– йдеться у повідомленні Міністерства.

До групи входять представники з: