4 липня, 18:40
На користь України конфіскують майже 1 600 російських вагонів
Основні тези
- Рада національної безпеки і оборони України вирішила конфіскувати 1 592 російські вагони для мобілізації фінансових ресурсів та відмови Росії в доступі до економічних ресурсів.
Вагони належать таким російським компаніям, як "ВЕБ-Лізинг", "Газпромтранс", "Трансконтейнер" та інші.
"Укрзалізниця" ініціювала конфіскацію вантажних вагонів. Вони належать російським компаніям.
Чому конфіскують вагони
РНБО 2 липня вирішила примусово вилучити 1 592 російські вагони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.
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Рішення ухвалили "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави", а також "для відмови Росії в доступі до економічних ресурсів, які потенційно можуть бути використані для підтримання ведення війни".
Кому належать вагони
Залізничні вагони зараз належать таким російським компаніям:
- "ВЕБ-Лізинг";
- "ВЕБ.РФ";
- "Державна транспортна лізингова компанія";
- "Норд";
- "Облдорснаб";
- "Органічний синтез";
- "Газпромтранс";
- "Фінансбізнесгруп";
- "Газпромтранс";
- "Трансконтейнер".
Відомо, що конфіскацію ініціювала "Укрзалізниця".