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4 липня, 18:40
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На користь України конфіскують майже 1 600 російських вагонів

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Рада національної безпеки і оборони України вирішила конфіскувати 1 592 російські вагони для мобілізації фінансових ресурсів та відмови Росії в доступі до економічних ресурсів.

  • Вагони належать таким російським компаніям, як "ВЕБ-Лізинг", "Газпромтранс", "Трансконтейнер" та інші.

     

"Укрзалізниця" ініціювала конфіскацію вантажних вагонів. Вони належать російським компаніям.

Чому конфіскують вагони

РНБО 2 липня вирішила примусово вилучити 1 592 російські вагони, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Рішення ухвалили "з метою мобілізації фінансових ресурсів держави", а також "для відмови Росії в доступі до економічних ресурсів, які потенційно можуть бути використані для підтримання ведення війни".

Кому належать вагони

Залізничні вагони зараз належать таким російським компаніям:

  • "ВЕБ-Лізинг";
  • "ВЕБ.РФ";
  • "Державна транспортна лізингова компанія";
  • "Норд";
  • "Облдорснаб";
  • "Органічний синтез";
  • "Газпромтранс";
  • "Фінансбізнесгруп";
  • "Газпромтранс";
  • "Трансконтейнер".

Відомо, що конфіскацію ініціювала "Укрзалізниця".