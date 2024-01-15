Щоб забезпечити роботу уряду: конгрес США погодив тимчасовий бюджет

Лідери демократичної та республіканської партій в Конгресі США в неділю представили короткостроковий законопроєкт щодо видатків, який мав би уникнути часткового припинення роботи уряду та забезпечити функціонування федеральних установ до березня.

Погодження видатків

Угода спрямована на уникнення короткострокового хаосу та відкриття більше часу для складної законодавчої роботи над видатками, які фінансують діяльність уряд.

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Демократично-керований Сенат та республіканський Конгрес представницької палати були в розбіжностях щодо рівня видатків протягом місяців.

Лідер Демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер узгодив цей захід з лідером республіканців у Конгресі Майком Джонсоном, лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом та лідером Демократичної більшості в палаті представників Хакімом Джеффрісом.

! Законопроєкт може стати об'єктом протистояння в палаті представників, де фракція консервативних республіканців використовувала дестабілізуючі тактики, щоб вимагати зниження рівня видатків.

Який бюджет погодили

Чинне фінансування федеральних програм, пов'язаних із транспортом, житлом, сільським господарством, енергетикою, ветеранами та військовим будівництвом, має закінчитися цього тижня.

Фінансування інших галузей, включаючи оборону, буде продовжуватися до 2 лютого за діючими правилами. Новий законопроєкт щодо видатків спрямований на подовження крайніх термінів до 1 березня для першої групи та до 8 березня для другої.

! Шумер і Джонсон домовилися про загальний обсяг видатків у розмірі 1,59 трильйона доларів для цих законопроєктів, надаючи законодавцям більше часу для переговорів та прийняття докладного законопроєкту про видатки.

Законопроєкт охоплює приблизно третину видатків уряду США, що становить 6,1 трильйона доларів у минулому фінансовому році, в той час, як решта дві третини містить виплати пенсій та медичних виплат, які не потребують щорічного затвердження Конгресом, а також платежі відсотків.

Гроші для України

Нагадаємо, у жовтні президент США Джо Байден запропонував Конгресу розглянути можливість додаткового фінансування пакета підтримки України, Ізраїлю та Тайваню, а також зміцнення безпеки кордону з Мексикою через значний наплив мігрантів, загалом на суму 106 мільярдів доларів.

Проте на початку грудня Сенат США не схвалив цей пакет, і Україна досі не отримала обіцяних 61 мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги. Попередньо речник держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що США не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022 та 2023 років, адже бачать свою мету в іншому.