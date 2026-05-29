Пенсійний фонд працюватиме через єдиний контакт-центр: як отримати консультацію з 1 червня

Пенсійний фонд України з 1 червня надаватиме усі телефонні консультації, які належать до компетенції відомства, по-новому. Дзвінки прийматимуть спеціалісти єдиного контакт-центру.

Як працюватиме контакт-центр

Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ у місті Києві, передає КМДА.

Єдиний контакт-центр надаватиме консультації українцям за трьома номерами телефону:

0 800 503 753 (працюватиме безплатно);

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

За дзвінки на останні два номери доведеться заплатити за тарифами свого мобільного оператора.

Працюватиме центр з понеділка по суботу, але у суботу – за скороченим графіком:

понеділок – п’ятниця – з 8:00 до 20:00 години;

субота – з 8:00 до 14:00 години.

У неділю в контакт-центрі буде вихідний.

Важливо! Усі попередні номери "гарячої лінії" Головного управління ПФУ в Києві з 1 червня 2026 року припинять свою роботу.

Як працюватиме єдиний контакт-центр ПФУ

Як отримати консультацію онлайн

Водночас у ПФУ можна отримати консультацію дистанційно. Фонд надає кілька можливостей зареєструвати звернення онлайн:

Через особистий кабінет

Для цього необхідно зайти в особистий кабінет на порталі ПФУ та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпис. Потім потрібно у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати категорію "Звернення". У ній можна залишити запит, пропозицію чи скаргу.

Через інформаційну сторінку вебпорталу ПФУ

На інформаційній сторінці вебпорталу ПФУ слід обрати розділ "Для громадськості". далі перейти до рубрики "Звернення громадян", потім – до категорії "Електронне звернення". У ній необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму для офіційного електронного звернення.

Через електронну пошту

Потрібно надіслати звернення на офіційну адресу – info@pfu.gov.ua. У листі варто вказати свої контактні дані, суть питання та, за потреби, додати скан-копії документів.

Зауважте! Звернення до Пенсійного фонду розглядають терміном до 30 днів від дня реєстрації, а ті, що не потребують додаткового вивчення — не пізніше як за 15 днів. Якщо потрібен додатковий час, загальний термін можуть продовжити, але не більше ніж до 45 днів.