Пенсійний фонд працюватиме через єдиний контакт-центр: як отримати консультацію з 1 червня
Пенсійний фонд України з 1 червня надаватиме усі телефонні консультації, які належать до компетенції відомства, по-новому. Дзвінки прийматимуть спеціалісти єдиного контакт-центру.
Як працюватиме контакт-центр
Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ у місті Києві, передає КМДА.
Дивіться також Чому пенсію можуть зменшити або припинити: найпоширеніші причини
Єдиний контакт-центр надаватиме консультації українцям за трьома номерами телефону:
- 0 800 503 753 (працюватиме безплатно);
- (044) 281-08-70;
- (044) 281-08-71.
За дзвінки на останні два номери доведеться заплатити за тарифами свого мобільного оператора.
Працюватиме центр з понеділка по суботу, але у суботу – за скороченим графіком:
- понеділок – п’ятниця – з 8:00 до 20:00 години;
- субота – з 8:00 до 14:00 години.
У неділю в контакт-центрі буде вихідний.
Важливо! Усі попередні номери "гарячої лінії" Головного управління ПФУ в Києві з 1 червня 2026 року припинять свою роботу.
Фото: Як працюватиме єдиний контакт-центр ПФУ / Пенсійний фонд
Як отримати консультацію онлайн
Водночас у ПФУ можна отримати консультацію дистанційно. Фонд надає кілька можливостей зареєструвати звернення онлайн:
- Через особистий кабінет
Для цього необхідно зайти в особистий кабінет на порталі ПФУ та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпис. Потім потрібно у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати категорію "Звернення". У ній можна залишити запит, пропозицію чи скаргу.
- Через інформаційну сторінку вебпорталу ПФУ
На інформаційній сторінці вебпорталу ПФУ слід обрати розділ "Для громадськості". далі перейти до рубрики "Звернення громадян", потім – до категорії "Електронне звернення". У ній необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму для офіційного електронного звернення.
- Через електронну пошту
Потрібно надіслати звернення на офіційну адресу – info@pfu.gov.ua. У листі варто вказати свої контактні дані, суть питання та, за потреби, додати скан-копії документів.
Зауважте! Звернення до Пенсійного фонду розглядають терміном до 30 днів від дня реєстрації, а ті, що не потребують додаткового вивчення — не пізніше як за 15 днів. Якщо потрібен додатковий час, загальний термін можуть продовжити, але не більше ніж до 45 днів.
Нагадаємо, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду працює сервіс "Моя ідентифікація". Завдяки йому пенсіонери можуть у будь-який час перевірити інформацію про проходження ідентифікації. У сервісі відображаються дата останньої перевірки особи, а також спосіб, через який її провели.
Такий сервіс є особливо важливим, адже українське законодавство вимагає від пенсіонерів проходити ідентифікацію щонайменше раз на рік. Якщо цього не зробити, виплату пенсії на банківську картку або через поштове відділення можуть тимчасово призупинити.
Водночас у разі втрати пенсійного посвідчення громадяни можуть оформити новий документ. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду України з паспортом, ідентифікаційним кодом, заявою на виготовлення посвідчення та фотографією особисто або онлайн – через вебпортал ПФУ або мобільний застосунок.