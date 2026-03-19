Економіст спрогнозував, чи отримає Україна кредит від ЄС на 90 мільярдів найближчим часом

Ситуація з кредитом на 90 мільярдів євро від ЄС залишається напруженою. Угорщина зі Словаччиною продовжують його блокувати. Вже були повідомлення про альтернативні варіанти допомоги, але там надто мало деталей.

За даними ЗМІ, деякі країни можуть надати Україні 30 мільярдів євро через двосторонні кредити. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що насправді мало що відомо про цю ідею. І це не варто вважати альтернативою 90 мільярдам євро від ЄС.

Що буде з кредитом для України?

За словами Пендзина, 90 мільярдів євро мають надати Україна за рахунок репарацій від Росії. Якщо ж їх не буде, то кошти та відсотки по кредиту будуть погашатися за допомогою платників податку ЄС.

Якщо репарацій не буде, то фактично Україна нічого не втрачає. А ось ці 30 мільярдів. Незрозуміло, на яких вони засадах та умовах будуть надані. Якщо на умовах повернення і відсотків, і тіла кредиту, то це фактично збільшення податкового навантаження на Україну. Треба уважно на це дивитися. Та й це тільки перші пропозиції. Ми ще не маємо жодної угоди про це,

– сказав Пендзин.

Зверніть увагу! Угорщина в черговий раз блокує проукраїнські ініціативи в ЄС. Вони виступають проти цього кредиту, доки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зараз пошкоджений.

Україні було б значно зручніше, якби ЄС таки надав кредит на 90 мільярдів євро. Однак очевидно, що до 12 квітня наша держава точно його не отримає через позицію Угорщини. Саме цього дня там відбудуться парламентські вибори, за результатами якого Орбан може втратити посаду прем'єр-міністра.

Угорщина точно не піде на послаблення, доки не відновлять нафтопровід "Дружба". А його точно не запустять до 12 квітня. Звісно, тут є й політичні моменти. Це надаватиме нашим ворогам додаткові гроші та посилюватиме залежність деяких країн від російської нафти. В мене взагалі відчуття, що глава МЗС Угорщини Сійярто не вилізає з Москви, де постійно погоджує різні речі,

– зазначив Пендзин.

Кредит на 90 мільярдів євро для України