Укр Рус
Кредит у 90 мільярдів євро для України: Мадяр прокоментував ситуацію з виділення коштів
13 квітня, 17:54
2
Оновлено - 17:57, 13 квітня

Валерія Моргун
Основні тези
  • Угорщина не буде блокувати допомогу у 90 мільярдів євро для України, але має фінансові обмеження.
  • Петер Мадяр підкреслив, що Угорщина не може взяти додаткові кредити через складну фінансову ситуацію та зростання державного боргу.

Петер Мадяр, який є переможцем виборів в Угорщині, прокоментував ситуацію з кредитом, який раніше блокував Віктор Орбан. Мова йде про допомогу у розмірі 90 мільярдів євро для України.

Чи блокуватиме далі Угорщина гроші для України?

Будапешт не буде чинити опір допомозі для України, але є один нюанс, про що заявив Петер Мадяр.

Петер Мадяр

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини, політик, лідер партії "Тиса"

Мені це не до кінця зрозуміло, я буду обговорювати це з європейськими лідерами. Але особисто я згоден з тим, що Угорщина повинна відмовитися.

Він пояснив, що країна "перебуває в дуже складній фінансовій ситуації", тому не може дозволити собі додаткове фінансування. 

Наше завдання – це повернути ті кошти ЄС, які належать нам, і які отримала кожна інша країна-член, крім нас. Оскільки ми їх не отримали, ми не можемо використати їх для покращення нашої економіки. Тому ми дійсно не можемо брати ще більше кредитів,
– заявив політик.

Зокрема він розкритикував політику свого попередника Віктора Орбана та повідомив, що дефіцит угорського бюджету та державний борг потроїлися з 2010 року.

Зверніть увагу! Sky News пише, що кошти можуть бути передані Україні "дуже швидко".

Що ще слід знати про ситуацію з Угорщиною?

  • Угорська економіка зазначає певних трансформацій. Наприклад, очікується ухвалення нового бюджету. Також планують запровадити податок на багатство, скасувати податкові пільги тощо.

  • Водночас Мадяр прокоментував вступ України до ЄС. Він заявив, що Будапешт не підтримує прискорений процес вступу.