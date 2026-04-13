Кредит у 90 мільярдів євро для України: Мадяр прокоментував ситуацію з виділення коштів
- Угорщина не буде блокувати допомогу у 90 мільярдів євро для України, але має фінансові обмеження.
- Петер Мадяр підкреслив, що Угорщина не може взяти додаткові кредити через складну фінансову ситуацію та зростання державного боргу.
Петер Мадяр, який є переможцем виборів в Угорщині, прокоментував ситуацію з кредитом, який раніше блокував Віктор Орбан. Мова йде про допомогу у розмірі 90 мільярдів євро для України.
Чи блокуватиме далі Угорщина гроші для України?
Будапешт не буде чинити опір допомозі для України, але є один нюанс, про що заявив Петер Мадяр.
Мені це не до кінця зрозуміло, я буду обговорювати це з європейськими лідерами. Але особисто я згоден з тим, що Угорщина повинна відмовитися.
Він пояснив, що країна "перебуває в дуже складній фінансовій ситуації", тому не може дозволити собі додаткове фінансування.
Наше завдання – це повернути ті кошти ЄС, які належать нам, і які отримала кожна інша країна-член, крім нас. Оскільки ми їх не отримали, ми не можемо використати їх для покращення нашої економіки. Тому ми дійсно не можемо брати ще більше кредитів,
– заявив політик.
Зокрема він розкритикував політику свого попередника Віктора Орбана та повідомив, що дефіцит угорського бюджету та державний борг потроїлися з 2010 року.
Зверніть увагу! Sky News пише, що кошти можуть бути передані Україні "дуже швидко".
Що ще слід знати про ситуацію з Угорщиною?
Угорська економіка зазначає певних трансформацій. Наприклад, очікується ухвалення нового бюджету. Також планують запровадити податок на багатство, скасувати податкові пільги тощо.
Водночас Мадяр прокоментував вступ України до ЄС. Він заявив, що Будапешт не підтримує прискорений процес вступу.