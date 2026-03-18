Укр Рус
Економіка Новини економіки "Альтернативи немає:" Зеленський прокоментував ситуацію з кредитом у 90 мільярдів євро
18 березня, 15:37
2
Оновлено - 15:41, 18 березня

Валерія Моргун
Основні тези
  • Президент Зеленський прокоментував блокування кредиту у 90 мільярдів євро для України, назвавши це рішення нечесним.
  • Він підкреслив, що альтернативи цим коштам немає, оскільки вони необхідні для підтримки армії України.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію щодо кредиту у 90 мільярдів євро для України. Кошти мали надати для підтримки України на 2026 – 2027 роки.

Що відомо про ситуацію з кредитом для України?

Політик вважає, що це рішення зокрема є нечесним, про що він повідомив під час спілкування з журналістами.

Володимир Зеленський

Президент України

Ми дуже розраховуємо, що країни ЄС знайдуть підходи, які вирішити це питання. Тому що домовленість було укладено ще до кінця 2025 року. А це вже перегляд домовленості.

Він додав, що більшість країн розуміють, що йдеться про "абсолютно нечесне блокування".

Альтернативи 90 мільярдам немає,
– заявив Зеленський.

Зверніть увагу! Він зазначив, що може бути альтернативи форм фінансування. Але альтернативи посилювати армію України – немає.

Нагадаємо, що проблема полягає у двох країнах – це Угорщина та Словаччина. Будапешт наразі блокує надання кредиту для України.

Країна буде робити так доти, доки не відновлять постачання нафтопроводом "Дружба". Про це йдеться у зверненні Віктора Орбана.

Якщо немає нафти, немає грошей. Я сказав, що позиція Угорщини залишається незмінною,
– заявив Орбан.

Зауважте! Водночас подібної позиції дотримується Словаччина. Роберт Фіцо казав, що Братислава готова "прийняти естафету від Угорщини", а блокування "цього величезного військового подарунка Україні", на його думку, є законним інструментом для відновлення постачання нафти.

Що ще відомо про кредит для України?

  • Нагадаємо, що з заяви Європейського Союзу прибрали деяку інформацію. Так з тексту прибрали слова про нафтопровід "Дружба", кредит Україні на 90 мільярдів євро та нові санкції проти Росії.
  • Водночас ЄС таки намагається знайти спробу обійти вето Будапешту та Братислави. Так Європа може надати Києву 30 мільярдів євро замість 90 мільярдів.