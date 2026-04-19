Орбан зробив важливу заяву про кредит для України та нафтопровід "Дружба": що розповів політик

Наразі ситуація з кредитом від Євросоюзу на 90 мільярдів євро для Україна залишилась неоднозначною на тлі виборів в Угорщині. Однак ще чинний прем'єр країни Віктор Орбан зробив важливу заяву на цю тему.

Яку важливу інформацію повідомив Віктор Орбан?

Він повідомив, що Будапешт отримав через Брюссель отримав сигнал від України, про що йдеться у його дописі у соціальній мережі Х.

Віктор Орбан повідомив, що Київ готовий відновити постачання нафти через трубопровід "Дружба". І що це відбудеться вже з понеділка, тобто з 20 квітня. Але лише за умови, що Угорщина зніме свою блокаду щодо кредиту Євросоюзу на 90 мільярдів євро.

Позиція Угорщини не змінилася: немає нафти – немає грошей. Щойно постачання нафти буде відновлено, ми більше не перешкоджатимемо затвердженню кредиту,

– написав Орбан.

Зверніть увагу! Політик додав, виділення цього кредиту не створює фінансового навантаження чи зобов’язань для Угорщини.

Нагадаємо, що майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (він обійме посаду вже у травні цього року) заявляв, що очікує, що чинний глава уряду Віктор Орбан зніме своє вето на кредит Європейського Союзу для України в розмірі 90 мільярдів євро щойно буде відновлено постачання нафти через ключовий трубопровід. Про це писали у Bloomberg.

Слід також відзначити: Мадяр вже раніше казав, що країна не перешкоджатиме отриманню Києвом цієї грошової допомоги.

Важливо! За його словами, Угорщина збереже своє право не брати фінансової участі в цьому кредиті.

Що відомо про нафтопровід "Дружба"?