"Жодній державі не дозволено": Кошта поставив на місце Орбана через кредит Україні

Угорщина заявила, що блокуватиме кредит Україні від ЄС на суму 90 мільярдів євро, хоча раніше обіцяла підтримати фінансування. У Будапешті наголошують, що в цьому буцімто винен сам Київ, який проявив "акт ворожості".

Чому Угорщина блокує кредит?

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти, пише "Європейська правда".

У ньому угорський прем'єр нагадав, що у грудні 2025 року Єврорада погодила виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро під спільні запозичення на ринках капіталу та гарантії бюджету ЄС. Позика розрахована на 2026 – 2027 роки.

Тоді Будапешт її підтримав, хоч і не взяв на себе гарантій.

Угорщина не заперечувала проти цього рішення, виходячи з розуміння того, що позика не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини,

– зазначив політик.

Однак, за словами Орбана, останні події навколо нафтопроводу "Дружба" нібито змусили Будапешт змінити свою позицію щодо кредиту.

Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини З середини лютого Україна відмовляється відновити транзит сирої нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини з політичних міркувань та в порушення своїх міжнародних зобов'язань. Це є неспровокованим актом ворожості, що підриває енергетичну безпеку Угорщини.

Тому прем'єр наголосив у листі, що Будапешт не підтримає зміни до регламенту ЄС, які необхідні для надання кредиту Україні, доки транзит нафти трубопроводом "Дружба" не відновиться.

Зауважте! Насправді транзит нафти через "Дружбу" зупинився через російський обстріл, який пошкодив обладнання. Того ж дня Будапешту повідомили про причину, прокоментував речник МЗС України Георгій Тихий.

Що відповів Кошта на лист?

Реакція Антоніу Кошти на лист Орбана була жорсткою. Він закликав угорського прем'єра дотримуватися своїх обіцянок щодо кредиту на 90 мільярдів євро, пише Reuters.

Жодній державі-члену не може бути дозволено підривати довіру до рішень, ухвалених колективно Європейською радою,

– наголосив президент Європейської ради.

Він нагадав Орбану, що європейські лідери досягли консенсусу на засіданні Євроради у грудні минулого року. Відтак, усі вони тепер зобов'язані виконувати ухвалене рішення. А будь-яке порушення цих домовленостей вважатиметься порушенням принципу співпраці, на якому ґрунтується ЄС.

Як Угорщина заблокувала кредит Україні?