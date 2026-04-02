Економіст дав прогноз, чи отримає Україна 90 мільярдів допомоги
- Україна поки не отримала 90 мільярдів євро кредиту від ЄС. Угорщина досі його блокує.
- Член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман припустив, коли Україна отримає цей кредит.
Україна досі не отримала 90 мільярдів євро кредиту від Європейського Союзу через блокування з боку Угорщини. Вже були різні прогнози щодо того, скільки наша держава може протриматися без цих коштів.
Член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман розповів 24 Каналу, що підтримка ЄС в умовах повномасштабної війни є критично важливою для стабільності України. Йдеться не лише про Євросоюз, а й про інші держави та міжнародні фінансові організації, які продовжують допомагати нашій державі.
Коли ЄС таки передасть цей кредит?
Як наголосив Фурман, на сьогодні дійсно є питання, коли саме Україна зможе отримати цей кредит від ЄС. Держава має альтернативні плани, як отримати кошти. Зокрема це можуть бути двосторонні угоди з різними країнами. Але все ж Україна розраховує саме на цей кредит.
Зараз багато що залежить від парламентських виборів в Угорщині. Якщо чинний прем'єр Віктор Орбан з партією "Фідес" програє, то зрештою все вдасться налагодити. Далі варто зачекати на зміну самого прем'єр-міністра, на що йде приблизно місяць, і вже тоді можна розраховувати на ці кошти.
Чи є у нас фінансовий ресурс, щоб стільки чекати? У короткостроковому періоді, на мою думку, так. Але якщо говоримо цей рік, то нам необхідні ці кошти, щоб стабільно виплачувати зарплати, пенсії, виділяти кошти на відновлення економіки,
– сказав Фурман.
Європейські партнери усвідомлюють, наскільки важливо Україні отримати ці кошти. Але ситуація поки ось така. Є сподівання, що все вдасться позитивно вирішити упродовж другого кварталу 2026 року.
Яка ситуація з кредитом для України?
- Угорщина та Словаччина досі залежні від російської нафти, яка надходить до них через нафтопровід "Дружба". Наприкінці січня Росія пошкодила його під час однієї з атак. При цьому Угорщина не засуджує російську агресію, а тисне на Україну. Вони заблокували 90 мільярдів євро кредиту для нашої держави. І це вже далеко не вперше, коли Угорщина виступає проти України.
- Висока представниця ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас прибула на Бучанський саміт 31 березня. Там вона зауважила, що поки немає гарних новин щодо кредиту для України та 20 пакету санкцій. Там досі працюють, аби подолати вето Угорщини.
- Доктор економічних наук, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко припустив, скільки Україна зможе протриматися без кредиту від ЄС.