"Є пряма залежність": експерт пояснив, чого насправді хоче ЄС від України задля кредиту

Євросоюз нещодавно остаточно затвердив 90 мільярдів кредиту для України на 2026 – 2027 роки. Проте зараз у ЄС лунають попередження про те, що для отримання частини цих коштів Києву доведеться виконати певні умови.

Від чого залежить кредит ЄС?

Чого насправді хоче від України Євросоюз в обмін на фінансування, розповів в етері 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Дивіться також Коли надійдуть мільярди з ЄС: Зеленський озвучив очікування України

За його словами від самого початку європейці пов'язували виділення кредиту для України з чинною програмою фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Є пряма залежність. Європейці мають бути впевнені, що моніторингова місія (МВФ – 24 Канал), контролюючи ситуацію в міністерстві фінансів, не дозволить розкрасти ті гроші,

– говорить Пендзин.

Але діюча програма МВФ буде продовжуватися лише тоді, коли виконуються усі законодавчі акти, які Україна пообіцяла ухвалити в обмін на кошти. Якщо щось не виконується, то програма призупиняється.

Ніхто не лізе в українське законодавство. Ніхто ні до чого Україну не примушує. Не треба демонізувати Міжнародний валютний фонд. Оті всі новації, які зараз активно обговорюють в суспільстві – це не вимога європейців, не вимога МВФ. Це наші пропозиції, з якими вони погодилися, а тепер чекають від нас виконання оцих завдань, які ми самі собі нарізали,

– говорить експерт.

Тож якщо МВФ призупинить свою програму, то Україна не зможе отримати й частину кредиту від ЄС.

Зауважте! Йдеться саме про 30 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України на цей та наступний рік. Адже інша частина європейського кредиту – 60 мільярдів – призначена для підтримки оборонного сектору, і її нададуть без умов.

Що Євросоюз вимагає задля кредиту?

Днями єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що вимога мобілізувати внутрішні доходи України до бюджету буде однією з умов для надання макрофінансової частини бюджету на 90 мільярдів, пише ЄП.

Зокрема, Брюссель нібито акцентує на проведенні податкової реформи в Україні в обмін на фінансову допомогу.

Мобілізація внутрішніх доходів є важливою частиною цих переговорів, як і податкова реформа, проте точні умови та елементи все ще обговорюються,

– зазначив Домбровскіс.

Водночас він не став вдаватися в деталі, зауваживши, що переговори з Україною по кредиту ще тривають.

Видання Bloomberg до того писало, що Єврокомісія обговорює варіант, за яким надання близько 8,4 млрд євро макрофінансової допомоги на цей рік залежатиме від скасування податкових пільг для підприємців.

Пропозиція передбачає запровадження 20% ПДВ для компаній, які працюють у пільговому режимі та мають річний дохід понад 4 мільйони гривень,

– зазначило видання.

Втім, у Брюсселі наголошують, що поки працюють над фінальним меморандумом, який визначатиме умови фінансування.

Важливо! МВФ, своєю чергою, наполягає на проведенні фіскальних реформ, Україна вже не вклалася у термін виконання частини зобов’язань, який збіг у червні. Тепер Київ має час до червня, коли відбудеться наступний перегляд програми фінансування.

Як Українці ставляться до підвищення податків?

Опитування Київський міжнародний інститут соціології засвідчило, що майже половина українців – 48% – підтримують проведення необхідних реформ, у тому числі податкової, заради отримання фінансової допомоги від ЄС.

Учасникам дослідження запропонували обрати між двома сценаріями: виконання вимог партнерів із можливим підвищенням податків, що дозволить отримати кошти ЄС на соцвиплати та інші видатки, або відмова від непопулярних рішень, і втрата фінансування європейців.

Більшість респондентів підтримала перший варіант, тоді як 30% схилилися до другого. Ще 20% опитаних не змогли визначитися з вибором.