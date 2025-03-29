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29 березня, 15:55
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Що буде, якщо не повертати кредитний ліміт

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Банк може застосовувати санкції за неповернення кредитного ліміту, такі як штрафи, звернення до колекторів, судові позови, блокування рахунків та заборону використання картки.
  • Неповернення боргу може негативно вплинути на кредитну історію.

Багато людей щоденно користується кредитним лімітом. Це зручна послуга, яка на простих умовах дозволяє "взяти в борг" у банку.

Які санкції банк може застосовувати до боржників

Банк має право застосовувати певні санкції. Деякі з них діють мають дуже серйозні наслідки для боржника, пише 24 Канал.

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Якщо клієнт не повертає борг, банк може:

  • ввести штраф та додаткові відсотки;
  • звернутися до колекторів;
  • звернутися у суд, аби борг стягнула виконавча служба;
  • заблокувати рахунки;
  • заборонити використання картки.

До того ж заборгованість може негативно вплинути на кредитну історію. Тобто, у майбутньому особі стане набагато важче отримати інший кредит.

Зверніть увагу! Якщо позичальник не намагається погасити борг, банк має законні підстави, щоб примусово стягнути кошти через суд.

Що таке кредитний ліміт

Кредитний ліміт – це максимально можлива сума кредиту, яку фінансова установа (або ж будь-який інший кредитор) надає боржнику за певною кредитною карткою чи лінією.