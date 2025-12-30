Неможливо приховати: росіяни визнають економічну кризу, яку не бачить Кремль

Доки Кремль намагається переконати світ і народ, що з економікою країни все гаразд, прості росіяни не тішать себе ілюзіями. Особливо сильно більшість населення Росії боїться зростання інфляції.

Що говорять росіяни про економічну кризу?

Опитування за підсумками 2025 року показали, що все більше росіян очікують поглиблення кризи в країні, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Жителі Росії очікують як погіршення стану економіки, так і власного добробуту:

19% респондентів прогнозують, що умови життя погіршаться у 2026 році – це найвищий показник від 2022 року;

25 % опитаних вже відзначають погіршення власного матеріального становища;

Але найбільше росіяни бояться росту інфляції. 67% учасників дослідження назвали зростання цін головним джерелом занепокоєння, особливо на фоні здорожчання пального та продуктів.

Кремль намагається компенсувати економічне невдоволення риторикою про "стабільність", але реальність – зростання вартості життя, стагнація доходів і відсутність перспектив завершення війни – веде до подальшого накопичення прихованого протесту та вимог зміни пріоритетів влади,

– зазначає розвідка.

Варто знати! Тим часом офіційна статистика Росії говорить про уповільнення інфляції до 5,8 %. Але це не змінює той факт, що попит серед російських домогосподарств скорочується, особливо у людей із низькими та середніми доходами. Розрив між офіційними цифрами і реальністю лише підкреслює масштаб проблеми.

Як ростуть борги росіян?

Через проблеми в економіці країни борги росіян ростуть. За підрахунками Центробанку Росії, кількість жителів, які беруть позики у мікрофінансових організаціях збільшується щомісяця на 300 тисяч, пише видання The Moscow Times.

Станом на 1 липня 2025 року понад 13,8 мільйона росіян були боржниками контор швидких кредитів.

Це 18% усього працездатного населення більше, ніж проживає у всьому Уральському федеральному окрузі, і майже стільки ж, як у Північно-Західному,

– додає видання.

При цьому банки Росії все частіше відмовляють у кредитах населенню. За даними розвідки у листопаді частка відмов у швидких кредитах в торгових точках стала максимальною за рік і досягла майже 90%.

Зауважте! На цьому тлі російські ломбарди стрімко нарощують прибутки. За січень – вересень вони отримали 9,6 мільярда рублів чистого прибутку.

Як росте економічна криза в Росії?