Дефіцит авіапального в Європі: чи "закриють небо" над ЄС і на скільки вистачить палива

Через війну в Ірані Європа зіштовхнулася із дефіцитом реактивного палива для літаків. Поки ресурс є в обмеженій кількості, його вистачить буквально на кілька тижнів. Пізніше авіарейси можуть стати недоступними.

Що відомо про дефіцит авіапального?

Про те, на скільки днів Європі вистачить реактивного пального, йдеться в матеріалі Al Jazeera.

Дивіться також Керосиновий голод у Європі: ЄС готує план порятунку авіації через критичний дефіцит

Через війну на Близькому Сході постачання енергоносіїв, зокрема спеціального реактивного пального для літаків – майже повністю обмежено.

Протягом останніх 7 тижнів на тлі кризової ситуації на нафтових ринках, є наслідки також для авіапального. Так, ринок ресурсу залишаться нестабільним.

У Європи залишилося приблизно шість тижнів авіаційного палива,

– зазначив Фатіх Бірол.

Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) акцентував, що найближчим часом можуть скасовувати рейси. А двотижневе перемир'я між США та Іраном не виправило ситуацію. Наслідки пов'язані з тим, що внаслідок війни:

основні логістичні ланцюги розірвали або вони припинили роботу;

нафтопереробні заводи не встигають відновлювати потужності.

Важливо врахувати, що 75% авіапального ЄС отримував з Близького Сходу. Нині ж проблема не лише в транспортуванні, а й у цінах. Адже менше постачання автоматично підвищує вартість пального. Так, ціни на нафту марки Brent перевищують 100 доларів за барель.

Яких збитків зазнають авіакомпанії?

Криза пального б'є навіть по великих компаніях. Так, деякі перевізники заявили про значні збитки. Водночас авіагігант Lufthansa з Німечинни повідомив про закриття CityLine, регіонального підрозділу.

Наші постачальники змінюють свої прогнозні періоди й більше не бажають давати прогноз на часовий проміжок, який виходить за межі одного місяця,

– зазначила Грація Віттадіні.

Технічний директор компанії Lufthansa підтвердила, що влітку на авіасферу чекає непростий період. Адже постачальники не гарантують наявність палива для літаків.

Зауважте! Для літаків потрібне спеціальне реактивне пальне. Ресурс виробляють на основі гасу. Протягом 2025 року щоденне споживання авіапалива складало 7,8 мільйона барелів. На 2026 рік планували збільшити показник, однак війна в Ірані та обмежене постачання палива – змінюють ситуацію.

Нині ж відомо, що запаси палива впали до критичних рівнів. Деякі аеропорти повідомляють, що заправні баки літаків порожні. Як зазначають у матеріалі, якщо Ормузьку протоку не відкриють, то авіарейси навіть можуть припинити.

Щодо літнього періоду – щороку для Європи це 747 мільйонів пасажирів. І тут йдеться не лише про економічні доходи для авіасфери. Країни ЄС частково живуть з тих коштів, які отримують від туризму громадян інших держав. Тож, фінансово й економічно обмеження роботи цивільної авіації точно вплинуть на ЄС.

Водночас, як раніше зазначали в Reuters, вартість квитків на літаки різко почала зростати. Компанії Qantas Airways, Air New Zealand підвищили ціни на всіх маршрутах. Air India вводитиме нові тарифи поступово. Поки там пропонують запровадити додатковий збір на внутрішніх та міжнародних рейсах. А ось скандинавські авіалінії, або SAS, змінюють ціни тимчасово, відповідно до ситуації.

Що ще відомо про наслідки війни на Близькому Сході?