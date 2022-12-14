У Росії обвалився ринок нерухомості: ніхто не хоче купувати житло
Криза на ринку нерухомості країни-агресорки набирає все більших обертів. Площа нерозпроданих квартир у новобудовах по всій території у грудні 2022 року досягла 66 мільйонів квадратних метрів. Це максимальний показник з січня 2020 року.
Нерозпродані 66 мільйонів квадратних метрів – це 66% від загального обсягу житла у стадії будівництва (квартири, що вже доступні для купівлі, та ті, що ще не вийшли на ринок), заявив Михайло Бурмістров, гендиректор "INFOLine-Аналітики". Про це повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.
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Росіяни не хочуть купувати житло
За прогнозами експертів, зниження попиту в середньому по ринку у 2023 році сягне 20%. А теперішній показник у 66% нерозпроданих квартир – рекордний за всю історію.
Це найвищий показник нерозпроданих квартир за всю історію сучасного російського ринку житла,
– додав Михайло Бурмістров, гендиректор "INFOLine-Аналітики".
Чому обвалюється російський ринок нерухомості
Одна із причин став низький попит, який може продовжити падіння на тлі можливого скасування з 2023 року пільгової іпотеки у великих містах.
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Крім того, як вважають експерти, негативно на попит на житло впливає ще еміграція у зв'язку з війною в Україні та мобілізацією, оскільки їдуть найбільш забезпечені громадяни.
За словами Бурмістрова, 50% всіх доларових мільйонерів поїхали з Росії з березня по листопад 2022 року.
Як Росія повільно вбиває свою економіку
- Витрати росіян на життя та війну постійно зростають. Доводиться відновлювати пошкоджену техніку, закуповувати купу спорядження та снарядів за кордоном, а також виплачувати зарплати своєму особовому складу.
- Проведення хвиль мобілізації, формування нових угруповань та намагання в інший спосіб підтримувати активність бойових дій в Україні ще більше знекровлюють російську економіку. Відсутність ринку як такого призвела до вимирання у Росії цілих галузей. Всього лише за кілька місяців видобуток газу та нафти у країні-агресорці скоротився на 30–40%.
- Це спричинило масові звільнення, відправку тисяч людей у неоплачувані відпустки та подекуди навіть спровокувало акції протесту у Сибіру.
- В Росії повністю вмирає галузь авіації та машинобудування. Адже заводи не мають доступу до запчастин, а виготовляти високотехнологічні деталі Москва не може через відсутність фахівців та відповідного обладнання. Всього лише за 9 місяців війни у країні-агресорці виготовили у десятки разів менше автівок, аніж у 2021 році.