У Росії обвалився ринок нерухомості: ніхто не хоче купувати житло

Криза на ринку нерухомості країни-агресорки набирає все більших обертів. Площа нерозпроданих квартир у новобудовах по всій території у грудні 2022 року досягла 66 мільйонів квадратних метрів. Це максимальний показник з січня 2020 року.

Нерозпродані 66 мільйонів квадратних метрів – це 66% від загального обсягу житла у стадії будівництва (квартири, що вже доступні для купівлі, та ті, що ще не вийшли на ринок), заявив Михайло Бурмістров, гендиректор "INFOLine-Аналітики". Про це повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Немає грошей та віри в перемогу: у Росії обвалився ринок нерухомості

Росіяни не хочуть купувати житло

За прогнозами експертів, зниження попиту в середньому по ринку у 2023 році сягне 20%. А теперішній показник у 66% нерозпроданих квартир – рекордний за всю історію.

Це найвищий показник нерозпроданих квартир за всю історію сучасного російського ринку житла,

– додав Михайло Бурмістров, гендиректор "INFOLine-Аналітики".

Чому обвалюється російський ринок нерухомості

що він вперше рекордно низький із січня 2020 року.

Одна із причин став низький попит, який може продовжити падіння на тлі можливого скасування з 2023 року пільгової іпотеки у великих містах.

Цікаво В умовах обстрілів та блекауту: що переживає український ринок нерухомості

Крім того, як вважають експерти, негативно на попит на житло впливає ще еміграція у зв'язку з війною в Україні та мобілізацією, оскільки їдуть найбільш забезпечені громадяни.

За словами Бурмістрова, 50% всіх доларових мільйонерів поїхали з Росії з березня по листопад 2022 року.

Як Росія повільно вбиває свою економіку