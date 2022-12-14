Нераспроданные 66 миллионов квадратных метров – это 66% от общего объема жилья в стадии строительства (квартиры, которые уже доступны для покупки и еще не вышедшие на рынок), заявил Михаил Бурмистров, гендиректор "INFOLine-Аналитики". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Россияне не хотят покупать жилье
По прогнозам экспертов, снижение спроса в среднем по рынку в 2023 году составит 20%. А нынешний показатель в 66% нераспроданных квартир – рекордный за всю историю.
Это самый высокий показатель нераспроданных квартир за всю историю современного российского рынка жилья.
– добавил Михаил Бурмистров, гендиректор "INFOLine-Аналитики".
Почему обваливается российский рынок недвижимости
Одна из причин стал низкий спрос, который может продолжить падение на фоне возможной отмены с 2023 года льготной ипотеки в крупных городах.
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Кроме того, считают эксперты, негативно на спрос на жилье влияет еще эмиграция в связи с войной в Украине и мобилизацией, поскольку едут наиболее обеспеченные граждане.
По словам Бурмистрова, 50% всех долларовых миллионеров уехали из России с марта по ноябрь 2022 года.
Как Россия медленно убивает свою экономику
- Расходы россиян на жизнь и войну постоянно растут. Приходится восстанавливать поврежденную технику, закупать кучу снаряжения и снарядов за границей, а также выплачивать зарплаты своему личному составу.
- Проведение волн мобилизации, формирование новых группировок и попытки другим способом поддерживать активность боевых действий в Украине еще больше обескровливают российскую экономику. Отсутствие рынка как такового привело к вымиранию в России целых отраслей. Всего лишь за несколько месяцев добыча газа и нефти в стране-агрессоре сократилась на 30–40%.
- Это привело к массовым увольнениям, отправке тысяч людей в неоплачиваемые отпуска и кое-где даже спровоцировало акции протеста в Сибирь.
- В России полностью умирает отрасль авиации и машиностроения. Ведь заводы не имеют доступа к запчастям, а производить высокотехнологичные детали Москва не может из-за отсутствия специалистов и соответствующего оборудования. Всего лишь за 9 месяцев войны в стране-агрессорке изготовили в десятки раз меньше автомобилей, чем в 2021 году.