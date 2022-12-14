Нераспроданные 66 миллионов квадратных метров – это 66% от общего объема жилья в стадии строительства (квартиры, которые уже доступны для покупки и еще не вышедшие на рынок), заявил Михаил Бурмистров, гендиректор "INFOLine-Аналитики". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Россияне не хотят покупать жилье

По прогнозам экспертов, снижение спроса в среднем по рынку в 2023 году составит 20%. А нынешний показатель в 66% нераспроданных квартир – рекордный за всю историю.

Это самый высокий показатель нераспроданных квартир за всю историю современного российского рынка жилья.

– добавил Михаил Бурмистров, гендиректор "INFOLine-Аналитики".

Интересно, что он впервые рекордно низок с января 2020 года.

Почему обваливается российский рынок недвижимости

Одна из причин стал низкий спрос, который может продолжить падение на фоне возможной отмены с 2023 года льготной ипотеки в крупных городах.

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Кроме того, считают эксперты, негативно на спрос на жилье влияет еще эмиграция в связи с войной в Украине и мобилизацией, поскольку едут наиболее обеспеченные граждане.

По словам Бурмистрова, 50% всех долларовых миллионеров уехали из России с марта по ноябрь 2022 года.

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