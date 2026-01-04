Навіть Китай уже не рятує: як економіка Росії деградувала у 2025 році

У 2025 році зовнішня торгівля Росії продовжила деградувати під тиском несприятливої цінової кон'юнктури та чинних обмежень. Вирішальним ударом стало здешевлення енергоресурсів у світі разом із квотами ОПЕК+ на видобуток нафти.

Як змінюється російська торгівля?

Унаслідок цього зменшилися валютні надходження країни-агресорки з ключового джерела. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на повідомлення Служби зовнішньої розвідки від неділі, 4 січня.

Частка паливно-енергетичних товарів у структурі експорту скоротилася з 61,6% до 54,9% порівняно з попереднім роком, що додатково свідчить про послаблення енергетичного сектору.

Ще одним негативним сигналом стало зниження експорту продовольчих товарів і сільськогосподарської сировини на 10,3% – це вказує на втрату позицій навіть у напрямах, які раніше вважалися відносно стабільними.

Скорочення імпорту передусім пояснюється падінням на 8,7% ввезення інвестиційних товарів – машин, обладнання та транспортних засобів. Це безпосередньо свідчить про згортання інвестиційної активності й послаблення перспектив модернізації промисловості.

Водночас на цьому тлі зростання імпорту товарів масового споживання, зокрема продовольства (на 14,2%) і продукції хімічної промисловості (на 2,6%), виглядає радше вимушеною реакцією на внутрішні дисбаланси, аніж сигналом економічного відновлення.

Цікаво! Китай і надалі є найбільшим торговельним партнером Росії, на нього припадає близько 27% експорту та 45% імпорту, що загалом відповідає показникам 2024 року. Водночас у двосторонній торгівлі зафіксовано зниження експорту нафти на 7,6% і вугілля – на 11%, що додатково підриває позиції Москви навіть на стратегічно важливому для неї напрямі.

Загалом ці показники відображають поступову та болісну структурну трансформацію російської економіки під тиском західних санкцій,

– йдеться в повідомленні СЗР.

Які висновки можна зробити?

Відчутне скорочення експорту нафти й газу зменшує валютні надходження та робить федеральний бюджет більш чутливим до коливань ринкової кон'юнктури.

Збільшення постачання хімічної продукції та металів має радше обмежений, відновлювальний характер і не здатне перекрити втрати енергетичного сектору. Паралельно зниження імпорту виробничого обладнання гальмуватиме модернізацію промисловості й відтерміновуватиме економічне відновлення.

Натомість посилення залежності від Пекіна закріплює асиметричну модель зовнішньої торгівлі, у якій Китай дедалі більше виступає не стільки ринком збуту, скільки ключовим постачальником промислової продукції для Росії.

До слова, за даними Reuters, у 2025 році експорт російського газу трубопроводами до Європи скоротився на 44% – до найнижчого рівня з середини 1970-х років. Це пов'язано з рішенням Євроради до кінця 2027 року повністю зупинити імпорт сировини в межах курсу на скорочення енергетичної залежності від країни-агресорки та перекриття фінансових потоків, що підживлюють війну проти України.

