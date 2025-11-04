Валюта здивувала в обмінниках: де купляти долар і євро дешевше
- В обмінниках валюти виросли при купівлі: євро на понад 40 копійок, а долар – на майже 30 копійок.
- Натомість на чорному ринку спостерігається спад вартості, особливо євро.
На ринку спостерігаються різносторонні коливання ціни валюти. Наприклад найбільше за останню добу подорожчало євро в обмінниках, але на чорному ринку вартість валюти навпаки впала. Натомість долар частково змінився в банках й подорожчав в обмінниках, як і євро.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 4 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,70 гривні (без змін проти 3 листопада) та продаж по 42,22 гривні (+12 копійок).
- Купівля євро проходить по 48,10 гривні (-5 копійок), продаж – по 48,86 гривні (-9 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,08 гривні (-2 копійки), а продати по 42,17 гривні (+5 копійок).
- Купівля євро по 48,60 гривні (-10 копійок), а продаж по 48,80 гривні (-10 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,84 гривні (+29 копійок), а продають по 42,19 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,47 гривні (+43 копійки), а продають по 48,79 гривні (-13 копійок).
Що відбувається з курсом?
Як розповіла банкірка Ганна Золотько, різниця між найвищим і найнижчим значенням курсу минулого тижня склала близько 0,27%. Відтак офіційний курс НБУ 27 жовтня становив 41,99 гривні за долар, а 31 жовтня – 41,97 гривні за долар.
Прогнозується, що на початку листопада курс буде стійким, але з коливаннями помірними у першій половині тижня. Натомість сигнали про зниження курсу НБУ на початку листопада разом з великими інтервенціями створюють передумови для короткострокової стабілізації.
Впливатиме на курс ще й інфляційний звіт НБУ: поступове зниження інфляції пом'якшує очікування щодо різких змін облікової ставки, що загалом підтримує гривню.