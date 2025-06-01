Чого чекати від євро у червні

Курс євро у червні може перебувати в діапазоні від 45,50 гривні до 47 гривень. Водночас зміни на міжнародному ринку можуть внести корективи.

Що буде з курсом євро

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що у червні зміни в євро залежатимуть від міжнародних новин. Однак на ринку очікується, що офіційний курс євро може скласти від 45,50 гривні до 47 гривень.

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Щодо монетарної стратегії НБУ, то у червні ймовірно вона не зазнає змін: облікова ставка залишиться на рівні 15,5%. Ціни, своєю чергою, не тиснутимуть на гривню, що змусить регулятора не коригувати монетарну стратегію.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Наступного тижня курс євро залежатиме від світових торгів пари долар/євро. Щодо майбутніх перспектив, то поки невідомо, як відреагують ринки на перенесення з 1 червня на 9 липня запровадження нових американських мит в 50% на товари з ЄС, але вочевидь ЄС готове діяти дзеркально.

Відтак, співвідношення між доларом та євро залишиться на попередньому рівні – 1 євро дорівнюватиме в середньому 1,10 – 1,15 долара.

Важливо! На міжбанку та на готівковому ринку очікується курс євро на однаковому рівні – 45,50 – 47 гривень.