Что будет с курсом евро

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что в июне изменения в евро будут зависеть от международных новостей. Однако на рынке ожидается, что официальный курс евро может составить от 45,50 гривны до 47 гривен.

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Что касается монетарной стратегии НБУ, то в июне вероятно она не претерпит изменений: учетная ставка останется на уровне 15,5%. Цены, свою очередь, не будут давить на гривну, что заставит регулятора не корректировать монетарную стратегию.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка На следующей неделе курс евро будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро. Относительно будущих перспектив, то пока неизвестно, как отреагируют рынки на перенос с 1 июня на 9 июля введение новых американских пошлин в 50% на товары из ЕС, но очевидно ЕС готово действовать зеркально.

Поэтому, соотношение между долларом и евро останется на прежнем уровне – 1 евро будет равняться в среднем 1,10 – 1,15 доллара.

Важно! На межбанке и на наличном рынке ожидается курс евро на одинаковом уровне – 45,50 – 47 гривен.