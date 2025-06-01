Що буде з курсом євро
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що у червні зміни в євро залежатимуть від міжнародних новин. Однак на ринку очікується, що офіційний курс євро може скласти від 45,50 гривні до 47 гривень.
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Щодо монетарної стратегії НБУ, то у червні ймовірно вона не зазнає змін: облікова ставка залишиться на рівні 15,5%. Ціни, своєю чергою, не тиснутимуть на гривню, що змусить регулятора не коригувати монетарну стратегію.
Наступного тижня курс євро залежатиме від світових торгів пари долар/євро. Щодо майбутніх перспектив, то поки невідомо, як відреагують ринки на перенесення з 1 червня на 9 липня запровадження нових американських мит в 50% на товари з ЄС, але вочевидь ЄС готове діяти дзеркально.
Відтак, співвідношення між доларом та євро залишиться на попередньому рівні – 1 євро дорівнюватиме в середньому 1,10 – 1,15 долара.
Важливо! На міжбанку та на готівковому ринку очікується курс євро на однаковому рівні – 45,50 – 47 гривень.