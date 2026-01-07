Чорний ринок реагує на новий рекорд долара: який курс валют в обмінниках
- Нацбанк встановив офіційний курс долара на 7 січня – 42,56 гривні, тож ціна на американську валюту зросла всюди.
- У банках купівля долара коштує 42,32 гривні, а продаж – 42,80 гривні; на чорному ринку купівля – 42,80 гривні, а продаж – 42,90 гривні.
Уже два дні поспіль долар укотре оновлює свій історичний максимум – у середу, 7 січня, офіційний курс Нацбанку становить 42,56 гривні. Відповідно, іноземна валюта дорожчає всюди.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 7 січня, як повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,32 гривні (+12 копійок) та продаж по 42,80 гривні (+11 копійок).
- Купівля євро проходить по 49,50 гривні (+5 копійок), а продаж – по 50,20 гривні (+6 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,80 гривні (+20 копійок), а продати по 42,90 гривні (+29 копійок).
- Купівля євро по 50 гривень (+15 копійок), а продаж по 50,25 гривні (+23 копійки).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,24 гривні (+10 копійок), а продають по 42,92 гривні (+12 копійок).
- Євро купують по 49,76 гривні (+12 копійок), а продають по 50,33 гривні (-3 копійки).
Що буде з курсом валют далі?
Нагадаємо, офіційний курс долара побив історичний максимум 6 січня (42,42 гривні), а потім і наступного дня (42,56 гривні). Ще раніше ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий попереджав, що до позначки в 43 гривні за долар курс може наблизитися найближчим часом, хоч і без різких змін.
Водночас Нацбанк і надалі застосовуватиме режим "керованої гнучкості", який формуватиме прогнозовані умови на ринку – з незначними коливаннями та контролем за виходом курсу за межі визначених коридорів. За прогнозом банкіра, для періоду з 5 по 11 січня це 42,3 – 42,8 гривні за долар на готівковому ринку.